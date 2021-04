Des mesures pour aider les restaurateurs à Sainte-Thérèse 

Bien que Sainte-Thérèse soit toujours en zone rouge et que les restaurants, bars et cafés doivent offrir leurs produits pour emporter ou en livraison uniquement, la Ville de Sainte-Thérèse assouplit temporairement le cadre réglementaire concernant l’implantation de terrasses et l’affichage commercial sur son territoire encore cette année.

Un déconfinement graduel est à prévoir pour la saison estivale, ce qui permettra aux commerces de rouvrir leurs portes dans le respect de diverses mesures à être définies. « Cet allégement réglementaire que nous avons adopté pour une deuxième année permettra aux commerçants de proposer un environnement extérieur sécuritaire à leurs clients tout en respectant les règles de distanciation et les mesures sanitaires imposées. La capacité d’accueil de leurs locaux sera bonifiée à même le terrain disponible », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Terrasse aménagée et affichage temporaire

Ainsi, afin de soutenir les propriétaires de restaurants, cafés et bars de Sainte-Thérèse, la Ville a adopté une résolution lors de la séance du conseil municipal du 6 avril dernier leur permettant de transformer une partie de leur terrain privé en terrasse aménagée. De l’affichage temporaire est également autorisé, selon des ententes préalables, à l’intérieur des aménagements approuvés. Cette autorisation est rétroactive au 1er avril et sera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021.

Les commerçants qui souhaitent obtenir une autorisation pour installer une terrasse ou de l’affichage temporaire doivent communiquer par courriel avec le Service de l’urbanisme et du développement durable.