Comment trouver un exterminateur sur la Rive-Nord de Montréal ?

Quoi de pire que de retrouver sa maison infestée d’insectes ou d’animaux indésirables ? Si cela vous arrive, il est important de prendre le problème sérieusement et de ne pas attendre que la situation s’aggrave. Nous vous conseillons donc fortement de faire appel à un professionnel de l’extermination qui saura gérer la situation de manière efficace.

Dans cet article, vous apprendrez les critères à considérer pour choisir le bon exterminateur à Laval ou ailleurs sur la Rive-Nord ainsi que quelques astuces pour éviter de payer trop cher.

Quels sont les critères à prendre en considération dans le choix de votre exterminateur ?

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans votre décision concernant le choix d’un exterminateur.

Le certification de votre exterminateur

Il existe un permis professionnel délivré par le Ministère québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui est le permis de type C5.

C’est une garantie du professionnalisme de votre expert en extermination. Ce permis certifie que l’exterminateur qui effectue le service, et la compagnie qui l’engage, savent utiliser de manières sécuritaires les pesticides et autres produits chimiques requis dans les traitements.

Prenez garde à certains exterminateurs à rabais. Certaines personnes peuvent s’improviser exterminateurs sans avoir la formation et les permis requis!

Les traitements, les garanties et le suivi

Les différents traitements proposés par les entreprises d’extermination dépendent du type de nuisibles, mais également des différentes techniques privilégiées par les entreprises. Par exemple, pour les punaises, certains exterminateurs vont privilégier un traitement thermique à un traitement chimique.

Certains exterminateurs proposent également des garanties de traitement qui vous permettent d’avoir une sécurité par rapport aux services qu’ils offrent. C’est un point important qui distingue une compagnie à l’autre. Certaines compagnies peuvent aussi effectuer un suivi sur une période donnée afin de garantir l’efficacité du traitement. Pensez à poser des questions au niveau de la garantie offerte. Combien de temps dure-t-elle? Quelles sont les inclusions et exclusions?

Il est important de vous renseigner auprès de votre exterminateur sur ces différents points.

Le Prix

Tous les points mentionnés ci-haut impacteront probablement le prix. En général, un exterminateur qui offre une garantie plus généreuse sera un peu plus cher. Certains traitements sont aussi plus onéreux que d’autres. Malgré cela, il existe une grande différence de prix entre les tarifs de plusieurs exterminateurs. C’est pourquoi il est conseillé de demander plusieurs soumissions afin de bien comparer les services proposés et les prix offerts.

Comment trouver un exterminateur sur la Rive-Nord de Montréal ?

En ayant bien en tête les différents critères à prendre en considération dans le choix de votre exterminateur, vous pouvez commencer vos recherches. Il existe différents moyens afin de trouver un bon exterminateur au meilleur prix.

Tout d’abord, si vous désirez plus d'informations sur les traitements, le site exterminateurs.org rassemble de nombreuses informations sur les nuisibles les plus fréquents au Québec.

Nous vous conseillons également de faire plusieurs demandes de soumission afin de pouvoir comparer les prix entre différentes entreprises d’extermination et de bénéficier du meilleur service au bon prix.

Le site soumissionsextermination.com vous permet d’effectuer une demande de soumission auprès de différentes entreprises d’extermination en quelques clics. Chaque entreprise a d’ailleurs été vérifiée afin de s’assurer qu’elle possède bien le permis C5 du Ministère.

Enfin, il est possible de composer le 450-499-7842 pour toute urgence, pour une demande de soumission par téléphone, mais également pour poser toutes vos questions directement à un exterminateur de la Rive-Nord de Montréal.