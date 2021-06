L'Institut de technologie agroalimentaire célèbre l’excellence de ses étudiants à l’occasion du Gala Méritas

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de Saint-Hyacinthe, à l’occasion du 24e Gala Méritas qui a eu lieu le jeudi 27 mai dernier. Ainsi, 68 étudiantes et étudiants de toutes les régions du Québec ont obtenu un ou plusieurs prix au cours de la soirée.

« L’industrie bioalimentaire québécoise a besoin d’une relève de qualité, compétente et motivée. Ce gala est une occasion de souligner le travail exemplaire de plusieurs étudiantes et étudiants de l’Institut. La formation et le savoir-faire acquis à l’ITA leur permettront de jouer un rôle important en contribuant au développement économique de notre société. Je remercie les partenaires qui ont soutenu financièrement ce gala. Leur appui témoigne concrètement de l’importance qu’ils accordent à la relève de demain », a déclaré M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Cette activité marquante était présentée pour la deuxième fois dans une formule virtuelle. « Malgré le contexte actuel engendré par la COVID-19, il était important pour l’ITA de souligner le mérite des étudiants qui se sont distingués au cours de la dernière année scolaire. Plus que jamais, l’Institut est fier de former une main-d’œuvre qui pourra prêter main-forte aux entreprises bioalimentaires et qui contribuera au développement futur du secteur et de l’économie québécoise », a indiqué Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

Le Gala Méritas est également une occasion de souligner annuellement la réussite et les réalisations professionnelles d’un diplômé de l’ITA. Ainsi, le Mérite Édouard-Brochu a été décerné à M. Rémi Bourgault, diplômé du programme Technologie du génie rural en 1993. M. Bourgault agissait également comme président d’honneur lors de la soirée de remise de prix.