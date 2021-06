La grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce s’arrête dans les Laurentides

La 2e édition de La grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), organisait un événement le 7 mai dernier pour échanger autour de « L`ère des transitions pour une sortie de crise réussie » propre au secteur manufacturier.

« Pour une deuxième année consécutive, la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce permet de traiter des conséquences et des futurs défis liés aux nouvelles transitions propres au secteur manufacturier. Offert à nos membres de la communauté d’affaires du Québec, cette série de rendez-vous unique a pour vocation d’épauler les dirigeants d’entreprises manufacturières pour faire face aux changements que connait ce secteur d’activité et assurer ainsi une relance réussie », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« Avec le numérique, le secteur manufacturier connaît des transformations sans égales. Il est pourtant essentiel que les entreprises de fabrication québécoises bénéficient des retombées et des opportunités générées par la transformation de notre économie. La vraie valeur ajoutée de ces rendez-vous, c’est d’offrir à nos entreprises toutes les clés pour être non seulement proactives, mais également plus compétitives », a ajouté Alexandra Lauzon, chargée de projet – Réseau industriel.

Pour discuter des meilleures pratiques en la matière, la CCITB a donné l’occasion à deux entreprises manufacturières des Basses-Laurentides de partager leurs secrets pour relever les défis liés à la transformation du secteur manufacturier. Sylvain Tassé, président de Quadra Plast et Normand Lapierre, président de Luxor Collection ont pu s’entretenir avec les 46 participants présents virtuellement.

« Pour garantir une reprise forte et durable, nous pensons qu’il est indispensable d’outiller les dirigeants d’entreprises manufacturières du Québec. En effet, ce secteur d’activité est étroitement lié au développement économique en région et assure la prospérité économique du Québec. Ainsi, cette série d’événements, organisée en collaboration avec la CCITB et Synchronex, a pour ambition d’apporter un maximum d’informations à ce sujet », a conclu Charles Milliard.