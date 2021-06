Nouvelle employée chez Loisirs Laurentides

Loisirs Laurentides annonce l’embauche d’une nouvelle employée en la personne de madame Esther Latourès, en soutien à son équipe permanente.

Détentrice d'un baccalauréat en Sciences humaines appliquées, Spécialisation en Loisir thérapeutique, de l’Université Concordia, en 2009, madame Latourès a été responsable des sports à l’école Villa Sainte-Marcelline à Westmount, de 2019 à 2021. Elle a travaillé chez Olympiques spéciaux Québec de 2009 à 2019 où elle a été coordonnatrice aux sports et coordonnatrice du développement et des relations communautaires.

Avec Loisirs Laurentides, à titre d’agente de développement, elle aura pour mandat d'accompagner les organismes de la région en sport, loisir et plein air dont les candidatures ont été retenues dans le cadre du plan de relance mis de l'avant par Loisirs Laurentides en raison de la pandémie de la covid-19. Elle s’occupera également du dossier du bénévolat et du programme de formation de l'organisme.

« Nous venons de greffer à notre équipe une personne pleine de ressources. Par son expérience variée auprès des OSBL et son dynamisme, madame Latourès permettra à notre organisme de rencontrer les mandats gouvernementaux qui nous sont confiés par le ministère de l’Éducation et de répondre aux attentes de notre clientèle régionale, particulièrement en cette période de pandémie. Par son travail, elle contribuera à appuyer les efforts des organismes désireux de relancer leurs activités dès qu’ils en auront le feu vert. Elle coordonnera l’important dossier du développement du bénévolat et de notre programme de formation pour l’année 2021-2022 », affirme la directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon.