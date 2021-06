Lancement de la 6e édition du Marché du terroir

C’est mardi qu’avait lieu la conférence de presse pour le lancement de la sixième édition du Marché du terroir de Mirabel. Depuis maintenant quelques années, l’événement se déroule dans le stationnement du centre culturel du Domaine-Vert Nord. La Ville de Mirabel a reconduit, à titre de gestionnaire, Tourisme Mirabel, pour assurer la gestion du Marché pour une troisième année consécutive.

La Ville de Mirabel annoncer donc que le Marché du terroir de Mirabel se tiendra dans un tout nouveau chapiteau. En effet, le comité exécutif du Marché du terroir a pris la décision de faire agrandir le chapiteau pour une superficie totale de 120 pieds par 60 pieds. Bénéficiant d’une section additionnelle de 30 pieds par 6 pieds, il sera possible d’y rencontrer plus de 44 exposants tout au long de la saison.

Dès le 20 juin et jusqu’au 26 septembre, tous les dimanches, de 10 h à 15 h, les visiteurs du Marché pourront profiter des nouveaux arrivages de fruits et légumes selon la période de la saison, tout en découvrant chaque semaine de nouveaux produits tels que des viandes de gibiers, des pains et des pâtisseries, du miel, des produits de l’érable et autres douceurs.

Plats prêts-à-manger

Ajoutons aussi qu’une plus grande variété de plats prêts-à-manger seront disponibles chaque dimanche, permettant ainsi des découvertes alimentaires locales diversifiées et uniques.

« Cette édition est encore plus importante, car ce sera aussi l’un des premiers événements qui aura lieu à Mirabel après les annonces de déconfinement faites par le gouvernement. Ce sera donc un Marché encore plus accueillant avec son nouveau chapiteau et la présence de près de 50 % de producteurs mirabellois. Ce sera l’occasion idéale pour créer de nouvelles habitudes et acheter local plus que jamais en encourageant les producteurs de notre région » a déclaré le maire suppléant, M. Patrick Charbonneau.

« Il me fait grandement plaisir de représenter l’équipe dynamique au cœur de l’organisation de l’impressionnant Marché du terroir de Mirabel. Nous pouvons être fiers de cette réalisation renouvelée et d’avoir l’opportunité de propulser la communauté mirabelloise à titre de chef de fil, au cœur de l’achat local, avec nos partenaires dynamiques du milieu, que nous remercions infiniment pour leur implication. » a ajouté le président de Tourisme Mirabel, M. Stéphane Michaud.