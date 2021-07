Services professionnels en ingénierie et en architecture pour le futur aréna de Sainte-Thérèse

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui s’est déroulée le 19 juillet, la Ville de Sainte-Thérèse a identifié les firmes d’architectes et d’ingénieurs qui seront responsables des plans et devis, et de la surveillance de la construction du futur aréna de Sainte-Thérèse.

FNX-INNOV inc. fournira les services professionnels en ingénierie et TLA architectes inc. ceux en architecture. Les travaux devront être réalisés selon les concepts et principes élaborés dans l’étude de conception préliminaire.

Ainsi, le projet réalisé devra permettre l’atteinte de plusieurs objectifs, notamment :

• L’accessibilité universelle pour des clientèles multiples.

• Une utilisation douze mois par année.

• La conception d’équipements permettant l’économie d’énergie.

• La recherche de pratiques exemplaires, de mesures d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des mesures d’efficacité énergétique.