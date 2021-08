Force-Légal: La force d’une équipe au service des entrepreneurs

Établi dans Vaudreuil-Dorion depuis 2014, le cabinet d’avocats, Force-Légal offre une gamme complète de services professionnels s’adressant à une clientèle d’affaires. Depuis sa création, le cabinet a soutenu plusieurs dizaines d’entreprises et d’entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges, mais également de Salaberry-de-Valleyfield, de l’Ouest-de-l’Île et du grand Montréal.

Véritable référence en droit des affaires, Force-Légal possède l’expertise nécessaire pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes du développement de votre entreprise.

Que ce soit pour la vente, l’achat ou le transfert d’entreprise, la protection des droits des actionnaires ou tout autre besoin dans les domaines corporatifs, commerciaux, hypothécaires ou autres, les avocats de Force-Légal sauront vous guider pour vous permettre d’atteindre vos objectifs entrepreneuriaux.

La force d’une équipe

Formée de cinq avocats et de quatre parajuristes, l’équipe de Force-Légal se distingue par sa conception du droit des affaires.

« Dans notre approche, le droit est un outil de gestion. Un avocat en droit des affaires se doit de balancer la combativité et le pragmatisme. C’est en gardant en tête cette philosophie que nous abordons chacun des dossiers que nous travaillons », de dire le fondateur de Force-Légal, Me Serge Girard.

Possédant chacun, des spécialités qui leur sont propres, les avocats de Force-Légal reconnaissent l’importance du travail d’équipe. « La contribution de tout un chacun est d’une importance capitale pour nous. Nous travaillons tous en étroite collaboration afin de nous assurer d’aborder tous les aspects des dossiers et de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs d’affaires », ajoute Me Girard.

Autre valeur importante qui distingue Force-Légal des autres cabinets, l’accessibilité de son équipe. Impliqué depuis ses premières heures auprès de la communauté, le cabinet jouit d’une solide réputation.

« Tous les membres de notre équipe ont les deux pieds sur terre, nous restons simples et près des gens. Les entreprises avec qui nous travaillons recherchent cette accessibilité et cette facilité d’approche. Il y a moyen d’être digne et professionnel, tout en restant humble, et c’est une des forces de Force-Légal », souligne l’avocat qui compte plus d’une trentaine d’années d’expérience dans le droit des affaires.

Ajouter une corde à son arc

L’arrivée récente de Me Reena Kapila au sein de l’équipe de Force-Légal permet au cabinet d’élargir son offre de service, notamment au niveau de l’immigration.

Que vous soyez un employeur devant faire appel à des travailleurs étrangers ou un immigrant entrepreneur qui projette d’investir dans une entreprise d’ici, l’équipe de Force-Légal possède l’expertise nécessaire pour vous guider.

« Nous abordons le droit de l’immigration dans un angle des affaires. Nous sommes là pour soutenir les entrepreneurs qui embauchent à l’étranger, les entrepreneurs immigrants et les investisseurs étrangers. Notre équipe possède les ressources nécessaires pour régler les litiges qui touchent l’immigration, mais toujours en lien avec le monde des affaires », ajoute Me Girard.

N’attendez plus et visitez le www.force-legal.com pour prendre connaissance des forfaits offerts à la clientèle: Aide à la gouvernance d’entreprise, Conseils d’affaires et juridiques, Incorporation et Mise à jour corporative.

Profitez de conseils personnalisés, dans un délai rapide et avec beaucoup de flexibilité, autant pour les multinationales que pour les moyennes ou petites entreprises.

Contactez Force-Légal dès maintenant au (450) 235-0554 pour faire affaire avec une équipe de confiance qui permettra à votre entreprise de franchir la prochaine étape.

On peut aussi visiter le www.force-legal.com ou communiquer par courriel au [email protected]