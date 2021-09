Pelletée de terre officielle du projet BST|2 à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse, le Groupe Mainland et BMP Devco ont procédé le 13 septembre à la pelletée de terre officielle du BST|2. Ce faisant, ils ont marqué le coup d’envoi des travaux de construction du futur complexe situé au 2, boulevard du Curé-Labelle.

Le nouvel immeuble de six étages, soit un total de 51 400 pi2, comprendra un restaurant au rez-de-chaussée, un stationnement intérieur et cinq étages de bureaux, incluant des espaces innovants et évolutifs. La finition sera harmonieuse, naturelle et moderne.

« Cette pelletée de terre symbolise un vent de fraîcheur pour la plus grande artère de Sainte-Thérèse! Ce lieu emblématique sera de nouveau au cœur de la vie professionnelle et sociale des Thérésiennes et des Thérésiens. Après des mois difficiles dans un contexte de pandémie, la réalisation de ce projet audacieux se veut un second souffle et mise sur la relance économique. Je souhaite bon succès aux promoteurs et à tous les entrepreneurs qui s’y établiront!», a mentionné la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

« Nous sommes très heureux et fiers d’enfin commencer la construction de cet immeuble marquant, c’est un jalon important pour nous, qui sera aussi bénéfique à la Ville de Sainte-Thérèse. En effet, par son emplacement, sa stature et sa construction écoresponsable, BST|2 représente un vent de renouveau pour ce site légendaire », ont expliqué les deux développeurs du projet, Frederic Harland du Groupe Mainland et Jon Morrison de BMP Devco.

Les travaux devraient s’échelonner sur plus d’un an, pour une ouverture prévue à l’hiver 2022-2023. Jusqu’à maintenant, plus de 80 % des espaces disponibles ont déjà été réservés.

Rappelons que la Brasserie Ste-Thérèse a eu pignon sur rue à cet emplacement durant plus de 30 ans avant d’être ravagée par un incendie en juin 2016.