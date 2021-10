C'est le retour de la campagne « Laurentides en Emploi »

De retour en force pour 2021, la campagne Laurentides en Emploi affiche ses nouvelles couleurs.

Chérissant l’objectif de faire rayonner les nombreuses carrières offertes au sein de l’effervescent territoire laurentien, la campagne met de l’avant la nouvelle websérie Trouve ta place et le nouveau site Web laurentidesenemploi.ca. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Le comité des partenaires Laurentides en Emploi souhaite se positionner en tant que catalyseur à l’employabilité dans la région. C’est pourquoi il propose également l’événement Laurentides en emploi qui se déroulera cet automne.

« Dans les deux dernières années, beaucoup de choses ont changé sur le plan de l’employabilité dans les Laurentides. La pandémie a fait ressurgir, pour plusieurs, la notion de « qualité de vie ». Notre région regorge de possibilités de carrières, offrant des conditions de travail compétitives. C’est, entre autres, ce que la campagne et la Websérie mettent en surbrillance », explique le directeur du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, Philippe Leclerc. Chacune des MRC est représentée au travers des huit épisodes composant la websérie.

Pour ce qui est du nouveau site Web, il présente 12 secteurs d’emploi parmi les plus en demande de la région, allant du secteur de l’aéronautique au tourisme. L’idée est de donner un aperçu global des carrières possibles selon les territoires, de manière à donner le goût aux chercheurs d’emploi de poursuivre leurs recherches et de choisir les Laurentides pour y vivre et y travailler!

Événement Laurentides en emploi

Du 1er au 5 novembre prochain se déroulera l’événement Laurentides en emploi. L’objectif est de réunir les entreprises et organisations laurentiennes en une plateforme virtuelle conviviale et facile d’accès. « La demande est criante de la part des employeurs. Nous recevons beaucoup de demandes d’affichage de postes, et ce, depuis des mois. L’avantage d’un cyberévénement réside dans l’accessibilité aux postes à pourvoir que cela procurera aux travailleurs, d’un bout à l’autre de la région », souligne Philippe Leclerc, confiant que l’événement puisse propulser un maximum de carrières.

Pour en savoir plus

Les travailleurs peuvent encore s’inscrire à l’Événement Laurentides en emploi via la plateforme virtuelle. Les employeurs doivent écrire à l’adresse courriel [email protected] et ont jusqu’au 22 octobre 2021 afin de compléter leur adhésion.

Afin d’être à l’affût des dernières nouvelles, visitez la page Facebook de la campagne Laurentides en emploi ou visitez le nouveau site Web laurentidesenemploi.ca.