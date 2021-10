Coup double pour la firme de génie civil Équipe Laurence qui a été choisie par Lion Électrique pour l’aménagement du site de son usine de batteries électriques à Mirabel, et sélectionnée par la Ville, pour le prolongement d’une rue de cette zone aéroportuaire

« Nous sommes fiers d’être partie prenante à ce virage de l’expansion accélérée de cette entreprise-phare du secteur de la mobilité électrique et de combler ainsi, à notre niveau, les besoins de plus en plus sophistiqués et écoresponsables, en termes de travaux de génie civil » a dit le président et chef de la direction du cabinet, Alexandre Latour.

Il a précisé que ce site stratégique posait de beaux défis en la matière, en raison, particulièrement, de la topographie, des contraintes environnementales diverses et de la desserte des réseaux d’utilités publiques qui sont des facteurs-clé illustrant le caractère unique du site et du mandat qui en découle.

Équipe Laurence a une double raison de se réjouir puisque le conseil municipal de Mirabel vient de lui confier le mandat de services professionnels concernant la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour le prolongement de la rue Irénée-Vachon, dans cette zone aéroportuaire

« Ce double mandat consacre sans conteste la capacité d’agir dans le respect intégral des règles de l’art qui guide l’exécution de tous nos mandats de génie civil, quels qu’ils soient » a poursuivi M. Latour en signalant que cela marque une nouvelle étape significative de la croissance et de la reconnaissance dont le cabinet fait actuellement l’objet.

Équipe Laurence déploie une expertise à 360 degrés en matière de travaux de génie civil sur ce site qui s’inscrit dans la gestion du pôle aérologistique et industriel et de l’expansion de ce parc industriel qui possède son identité propre pour s’assurer de livrer à son propriétaire un site s’arrimant parfaitement à tous les services publics; circulation automobile et logistique, stationnement, réseau d’aqueduc et d’égouts, réseaux de distribution électrique et gazier, gestion des eaux de pluie et de ruissellement; un capable de satisfaire un usage quotidien et sans failles qui découlera de la présence, à terme, de près de 300 personnes.

Pour Équipe Laurence, il s’agira ici de livrer un site d’exploitation de classe mondiale qui pourrait devenir une référence à plus d’un titre, et conforme à toutes les exigences environnementales.

Dans la même perspective, Équipe Laurence participe à la conception du garage électrifié de la Société de transport de Laval (STL); l'objectif étant de lui permettre d’exploiter un site qui sera essentiellement consacré à l’entretien des autobus 100 % électriques dont celle-ci fera l’acquisition d'ici 2025.