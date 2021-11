Aujourd’hui, Bell Textron Canada ─ une société de Textron Inc. (NYSE : TXT) ─ et la Garde côtière canadienne ont annoncé la livraison d’un nouvel hélicoptère Bell 429 à la Garde côtière à l’installation de Bell à Mirabel. La livraison, qui a eu lieu le 15 septembre, marque une étape importante pour Bell Textron Canada et la Garde côtière canadienne.

Pour Bell, il s’agit du 400e hélicoptère Bell 429 livré, et pour la Garde côtière, de l’achèvement de son programme de renouvellement de sa flotte d’hélicoptères légers, lancé en 2014.

Depuis 2014, la Garde côtière canadienne et Bell Textron Canada ont entretenu une relation solide qui s’est renforcée lors du renouvellement de la flotte d’hélicoptères légers et moyens de la Garde côtière, composée de sept hélicoptères Bell 412EPI et 16 hélicoptères Bell 429. Ces hélicoptères fournissent un soutien aux navires engagés dans des travaux maritimes essentiels, notamment les aides à la navigation, les interventions environnementales, les opérations de déglaçage, et le soutien aux opérations de recherche et sauvetage. La Garde côtière canadienne aide à garder les eaux canadiennes sécuritaires, propres et plus accessibles, en vue de maintenir la bonne marche de l’économie canadienne.

Depuis 35 ans, Bell Textron Canada conçoit, met au point, assemble et livre des hélicoptères commerciaux d’avant-garde à Mirabel, afin d’offrir des solutions de levage vertical aux exploitants, aux entreprises et aux agences gouvernementales dans le monde entier, bâtissant ainsi un héritage remarquable en tant que société d’hélicoptères du Canada. Certifié en 2009, le Bell 429 est le fruit d’une collaboration étroite avec le gouvernement du Canada et avec les gouvernements provinciaux.

L’annonce d’aujourd’hui représente l’aboutissement de sept ans d’efforts visant à assurer que la Garde côtière dispose de l’équipement dont elle a besoin. La construction de la flotte d’hélicoptères de la Garde côtière au Canada par Bell Textron Canada a contribué à la croissance économique du Canada, et permis d’offrir aux Canadiens des emplois de qualité et bien rémunérés. Le travail accompli permettra à la Garde côtière de bien servir les Canadiens dans les années à venir.