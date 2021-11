Coupe des startups: un représentant des Laurentides

Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) en collaboration avec l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville (AJCCITB) viennent d’annoncer que Jonathan Duquette, président de GoNano, a remporté le combat de pitchs de l’événement en direct du 17 novembre.

GoNano est une entreprise spécialisée dans le développement et commercialisation de produits utilisant la nanotechnologie pour prolonger la durée de vie et protéger des matériaux.

Les membres du jury ont évoqué l’innovation, le potentielde croissance et l’aspect environnemental de l’entreprise comme éléments persuasifs dans la prise de leur décision.

La Coupe : Un parcours 360

Les 5 entreprises de la division Ouest rassemblant les régions des Laurentides et de Lanaudière ont eu l’opportunité le 17 novembre de participer à plusieurs activités visant à leur donner les outils pour propulser leur croissance.

Du codéveloppement, des ateliers ainsi que des rencontres individuelles avec des experts ont pu permettre aux entrepreneur.es de se préparer à l’événement de pitch qui a eu lieu virtuellement devant 3 membres d’un jury local composé de :

• Pascal Lapierre-Villeneuve, Directeur de comptes principal, Investissement Québec

• Pier-André Roy, Président, PARDesign

• Axile Talout, Directeur principal, Relations d’affaires, Banque Scotia.

Rappelons que l’entreprise remportant La Coupe lors de la finale le 9 décembre prochain aura accès à de nombreux prix, dont 20 000 $ en bourse et des heures d’accompagnement par des experts partenaires.

L’innovation en région

« L’aile jeunesse de la CCITB est là pour soutenir les jeunes gens d’affaires et pour propulser le succès des jeunes entreprises d’ici. Les jeunes gens d’affaires sont la relève et l’avenir de l’entrepreneuriat. Il faut mettre à leur disposition tout ce qui leur est nécessaire pour qu’ils puissent déployer leur potentiel et rayonner ici, et plus loin encore! Nous félicitons GoNano pour sa victoire bien méritée », ont déclaré Marie-Claude Duquette et Véronique Bergeron, respectivement présidente et

chargée de projet pour l’aile jeunesse de la CCITB.

Découvrez le profil des participants de la 5e édition de La Coupe — Propulsons la croissance en visitant le rjccq.com/lacoupe.

Assistez aux prochains événements en direct sur la page

Facebook du RJCCQ : https://www.facebook.com/rjccq

Les prochaines activités de La Coupe

• Division Centre en collaboration avec la Jeune chambre de la Mauricie : 25 novembre

• Division Métropolitaine en collaboration avec la Jeune chambre des femmes du

Québec : 30 novembre

• Finale provinciale de La Coupe : 9 décembre