Investissement de plus de 10 M$ pour un nouveau marché Métro

La famille Thibeault, propriétaire des Metro Plus famille Thibeault, vient d’annoncer la construction prochaine d’une épicerie Metro Plus qui sera localisée dans un nouveau complexe commercial développé par les promoteurs immobiliers Groupe Mach et Investissement Ray Junior.

Ce projet d’envergure situé dans un secteur hautement dynamique et en expansion de Mirabel, à l’angle du chemin Notre Dame et de la montée Ste-Marianne, représente un investissement de plus de 10 millions de dollars.

Cette annonce s’est déroulée en présence de membres de la direction de Métro, de Frédéric et Martin Thibeault, de Jérôme Dionne du Groupe Mach, de Ray Junior Courtemanche, de la Cité Mirabel et Investissement Ray Junior, ainsi que de Patrick Charbonneau, maire de la ville.

« Nous sommes heureux de nous établir à Mirabel avec un tout nouveau magasin ultra moderne. Ce magasin deviendra le 6e marché d’alimentation de la famille Thibeault dans la région des Laurentides », ont indiqué Frédéric et Martin Thibeault

Le nouveau Metro Plus, dont la construction débutera dès le printemps 2022, ouvrira ses portes en novembre 2022. D’une superficie totale d’environ 32 000 pieds carrés, il permettra la création de quelque 80 emplois. D’autres commerces se joindront également au projet, notamment une pharmacie, des commerces de proximité et un complexe résidentiel de 348 unités.