La Ville de Mirabel confie l’aménagement d’une nouvelle rue de 2,5 kilomètres

Un total de 2,5 kilomètres de rue nouvelle viendra s’ajouter à la grande mosaïque logistique du secteur aéroportuaire de Mirabel avec la réalisation de la rue Georges-Louis-Vézine et le réaménagement de l’intersection du chemin Saint-Simon, incluant un poste de pompage et des feux de circulation, toujours dans la zone aéroportuaire.

En vertu d’un nouveau mandat accordé à la firme de génie civil Équipe Laurence, à l’issue d’un appel d’offres public, ce projet révélateur de la croissance soutenue de Mirabel fera l’objet en tout premier lieu de l’exécution de divers relevés topographiques, assortis d’études hydrologiques et hydrauliques du secteur à développer.

Puis, une fois la conception des lieux complétée après coup, Équipe Laurence passera au stade des plans et devis, à celui de la production des cahiers de charges, à l’estimation exhaustive et aux plans finaux avant d’enclencher les demandes d’autorisation diverses, dont celles en matière environnementale. La mise en oeuvre des travaux de génie civil s’étendra sur 2030 mètres linéaires depuis la rue Hélène-Bristol jusqu’au chemin Saint-Simon.

« Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette autre étape décisive du développement de Mirabel, dans la foulée de travaux similaires réalisés à proximité, dans le prolongement, en particulier, de la rue Irenée-Vachon du secteur aéroportuaire »

a précisé le président et chef de la direction d’Équipe Laurence, Alexandre Latour, en insistant sur le fait que ce nouveau projet donnera naissance à un tout nouveau lien de circulation efficace et fluide afin de répondre adéquatement à la demande croissante qui sera principalement générée par la construction du nouveau campus Lion dont la firme a aussi la responsabilité, pour tout ce qui touche aux travaux de génie civil.

Pour le président d’Équipe Laurence, cela offre le net avantage d’avoir une excellente connaissance de l’ensemble du site, de ses enjeux, tout en procurant une vision globale et durable du présent projet, à raison de plus qu’Il se doit d’être, en plus, en conformité parfaite avec les exigences et normes de Aéroport de Montréal (ADM) le propriétaire-exploitant du site aéroportuaire.

Monsieur Latour a salué la prévoyance des responsables municipaux de Mirabel qui, en matière de délais et d’échéanciers, ont fait preuve de vision en adoptant la résolution autorisant le lancement du projet à ce stade-ci, au regard des enjeux de délais, en particulier; le chemin devant être construit et rapidement terminé en 2022.

Équipe Laurence déploiera donc une expertise à 360 degrés en matière de travaux de génie civil visant à livrer un site s’arrimant parfaitement à tous les services publics; circulation automobile et logistique, réseau d’aqueduc et d’égouts sanitaires, gestion des eaux de pluie et de ruissellement, etc. Les calculs de volumes de déblai/remblai seront même minutieusement effectués et optimisés et pourront être visualisés grâce au logiciel de conception de la firme, Autocad civil 3D.

Le président d’Équipe Laurence a conclu en se disant convaincu de pouvoir livrer en 2022 un site qui fera honneur à celui dont la rue portera le nom, Georges-Louis Vézine, cet explorateur du ciel qui, il y a 100 ans, le 14 août 2019, réalisa un exploit qui n’avait rien de banal à l’époque, soit, le tout premier un vol Québec-Montréal.