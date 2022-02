Le député Luc Desilets reporte le gala des Prix Reconnaissance 2022

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets s’est vu dans l’obligation de reporter le gala de l’édition 2022 des Prix Reconnaissance Luc DESILETS.

Les conditions actuelles de santé publique avec la COVID-19 obligent le déplacement au printemps de cet événement de reconnaissance important pour le député et les nominés.

Le gala devrait avoir lieu 24 mai prochain, si les conditions le permettent, au Centre d’art La petite église de Saint-Eustache comme cela avait été prévu au départ. Ce sont près de 60 candidatures qui ont été retenues pour cette 2e édition.

« Ces prix qui rendent hommage aux citoyens et citoyennes de la circonscription ayant contribué de façon exceptionnelle à notre collectivité sont plus importants que jamais. Ils amènent un vent de positivisme, de reconnaissance et de célébration qui devient important dans les circonstances actuelles. Nous allons tout faire en notre pouvoir pour célébrer dignement les nominés et les lauréats de cette cuvée 2022 », a déclaré Luc Desilets.

Les personnes étaient invitées à soumettre une candidature aux Prix Reconnaissances jusqu’en décembre dernier. La sélection des nominés s’est effectuée en fonction de l’engagement et la contribution des personnes soumises dans les catégories suivantes auxquelles s’ajoute le coup de cœur du député :

Affaires ;

Culture ;

Éducation ;

Initiatives environnementales ;

Sports ;

Engagement communautaire volet Organisme ;

Engagement communautaire volet Individu.

« Nous avons hâte de vous révéler les nominés et les lauréats de cette belle édition 2022 ! Il me tarde de pouvoir célébrer avec vous ces personnes qui font une différence dans notre communauté et de pouvoir leur offrir une reconnaissance qu’ils méritent tous d’ailleurs ! », a conclu le député.