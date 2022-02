CNESST : des séances d'information sur les changements en matière de prévention

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce qu’elle tiendra prochainement une série de 16 séances d’information sur le volet prévention de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST).

Ces rencontres virtuelles et gratuites auront lieu du 14 au 25 février prochain.

La CNESST offre ces séances dans le but d’accompagner et d’informer les différents acteurs des milieux de travail sur les changements législatifs prévus dans la LMRSST en matière de prévention. Ces séances seront diffusées huit fois par semaine, durant deux semaines. Elles seront l’occasion pour les participants et participantes d’en apprendre plus sur les changements en vigueur et ceux à venir.

Déroulement des séances

La première partie de la séance consistera en la présentation des principales mesures de prévention et des nouvelles obligations prévues à la LMRSST.

Une période de questions libres suivra, durant laquelle les participants et participantes pourront faire part de leurs interrogations et s’entretenir avec des experts de la CNESST.

Comment s’inscrire?

La CNESST invite les employeurs, les travailleurs et travailleuses ainsi que ses partenaires à consulter l’horaire de diffusion des différentes séances et à s’inscrire gratuitement dès maintenant en consultant le formulaire d’inscription disponible via le lien ici.

Rappelons que la LMRSST a été sanctionnée le 6 octobre dernier. Elle a notamment entraîné, au moyen de nouvelles mesures concernant les mécanismes de prévention et de participation, des modifications concernant la prévention des lésions professionnelles, dont certaines entreront en vigueur le 6 avril 2022.