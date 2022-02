Un premier lagon géothermique en Amérique : à Sainte-Adèle

Le village hôtelier LaMetsä de Sainte-Adèle annonce l’intégration d’une attraction touristique unique : un « géoLAGON ». Ce projet fera l’objet ce printemps d’une demande de permis auprès du service d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Adèle.



La spectaculaire attraction s’intégrera parfaitement dans le village hôtelier, situé sur un terrain de 6 millions de pieds carrés près de Saint-Sauveur entre le Sommet Olympia, le Club de golf Piedmont et le Parc linéaire, le P’tit Train du Nord. Ce territoire, à seulement 50 km de Laval, traversé par de multiples sentiers, est l’un des rares d’une telle dimension dans les Basses-Laurentides à être déjà zoné pour l’hébergement touristique et les attractions extérieures.

L’accès au géoLagon se fera par la rue Rolland en bordure de la rivière du Nord grâce à un chemin privé qui traverse les terrains de l’ancienne usine La Rolland sise au 2685 rue Rolland à Sainte-Adèle.



Ce projet mise sur une attraction qui pourrait contribuer à redéfinir l’ADN touristique des Basses-Laurentides et même du Québec pour préparer la relance post-COVID. Grâce aux technologies avancées de géothermie, le géoLAGON prendrait place en forêt à l’image d’un véritable petit lac d’une dimension prévue de plus de 100 000 pi2 dont la température serait maintenue en permanence à 38 °C, permettant aux baigneurs une expérience hors du commun à ciel ouvert, le jour et le soir, 365 jours par année.



« Ce genre de lagon fait rêver les touristes du monde entier et la forêt des Laurentides est l’endroit idéal pour en créer un, mentionne le propriétaire développeur du territoire Louis Massicotte. Ici, été comme hiver, les baigneurs auront la tête dans les nuages… ils expérimenteront un contact avec la nature dans un bassin fumant d’une profondeur de près de 4 pieds enrichi de minéraux et ils vivront une expérience gastronomique jamais vue. En incluant la construction de nos chalets hôteliers, il s’agira d’un investissement très important qui est aujourd’hui rendu possible grâce à quatre facteurs ponctuels : l’évolution des technologies géothermiques, la performance des plateformes de location de type Airbnb, la frénésie immobilière et l’engouement sans précédent des vacanciers pour les chalets. Les astres sont actuellement alignés pour permettre ces facteurs favorables au bénéfice des Laurentides. C’est pourquoi nous comptons déposer nos demandes de permis le plus rapidement possible » a ajouté Louis Massicotte qui est également l’ex-président du Village Vacances Valcartier, de l’Hôtel de Glace et du Parc Calypso à Ottawa.



Le Québec et Sainte-Adèle se distingueraient ainsi à l’échelle nord-américaine avec le tout premier lagon géothermique artificiel en Amérique.