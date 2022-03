Lancement de la campagne Fier industriel d’ici!

Le Réseau industriel de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) lance sa première campagne de notoriété visant à faire briller les entreprises industrielles et manufacturières de la région des Basses-Laurentides en mettant de l’avant les humains inspirés et inspirants qui y travaillent.



C’est par le biais d’une série de capsules vidéo intitulée Fier industriel d’ici et de la toute nouvelle émission de télévision C’est fait chez nous qui sera diffusée sur les ondes de TVBL, que le Réseau industriel communiquera avec le grand public.



«Grâce à leur innovation et à leur grand potentiel de croissance, mais surtout grâce aux humains qui y travaillent, les entreprises industrielles et manufacturières contribuent à la prospérité et à la richesse collective de notre territoire. Elles sont une fierté pour notre région et ça mérite d’être souligné.», affirme Alexandra Lauzon, chargée de projets pour le Réseau industriel de la CCITB.

Dans un contexte où la pénurie de la main-d’œuvre bat son plein, le Réseau industriel veut démontrer, par de courtes capsules, la place que prend l’humain au cœur des entreprises industrielles et manufacturières de chez nous.

La campagne a été lancée le 7 mars dernier via les réseaux sociaux, ainsi que sur la page internet du Réseau industriel pour découvrir les prochaines capsules.



À propos du Réseau industriel de la CCITB

Le Réseau industriel est là pour accompagner les entreprises manufacturières et industrielles de la région dans leur croissance, leurs besoins et leurs enjeux. Il est présent pour faire briller cette grande communauté d’affaires et participer au développement de l’industrie manufacturière de chez nous.



À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)

Plus important regroupement d’affaires des Laurentides, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a pour rôle de propulser le succès des entreprises grâce à 4 volets : Connecter. Évoluer. S’informer. Se mobiliser. Tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active, la CCITB chapeaute l’Aile Sainte-Thérèse (GEST), l’Aile Rosemère (AGAR), l’Aile Boisbriand (RGAB), l’Aile jeunesse (AJ), le Réseau Femmes en affaires et le Réseau industriel. La CCITB est affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).