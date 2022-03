Le travail indépendant est une voie attrayante pour de nombreuses personnes, leur permettant liberté et flexibilité dans leur horaire de travail. Cependant, être seul signifie que vous supportez également le poids de tous les risques associés.

Lorsque vous démarrez en tant que travailleur autonome, il peut être tentant de couper les coins ronds pour économiser de l'argent. Bien qu'il soit certainement possible d'opérer votre entreprise sans comptable, beaucoup découvrent rapidement que cela finit par leur coûter plus d'argent.

Quel que soit votre statut, si vous êtes travailleur autonome, il peut être préférable d'avoir un comptable pour vous assurer que vous respectez toutes vos obligations, vous évitant ainsi tout problème ultérieur.

Est-il obligatoire d’avoir un comptable quand on est travailleur autonome ?

Vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers un comptable lorsque vous êtes travailleur autonome. Vous pouvez remplir vos propres déclarations de revenus, et toute autre tâche liée à votre comptabilité. Pour les travailleurs autonomes, si leur activité est simple, effectuer cet exercice n'est pas trop complexe, à condition que vous restiez au courant de vos documents et de votre facturation, et que vous ayez une bonne idée de ce que vous devez faire pour que votre comptabilité soit à jour. L’achat d’un logiciel comptable peut donc être une bonne option pour vous, si vous souhaitez faire votre propre comptabilité et que celle-ci est simple.

Dois-je prendre un comptable ou pas ?

En plus d'offrir un service fiable et professionnel, un comptable offre la tranquillité d'esprit aux travailleurs autonomes. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos comptes sont mis à jour régulièrement et avec exactitude et que vous réclamez toutes les dépenses que vous avez le droit de réclamer.

En plus de cela, un comptable peut vous éviter bien des maux de tête lors de la déclaration de revenu, vous n'aurez donc pas à vous inquiéter à savoir si vous avez toutes les informations correctes. Mieux encore, un comptable professionnel peut être flexible, en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez décider si vous en avez besoin uniquement pour vos déclarations d’impôt, ou pour une comptabilité plus régulière tout au long de l'année.

Les avantages d’embaucher un comptable

En tant que travailleur autonome, il y aura certaines choses que vous externaliserez, comme la gestion des médias sociaux ou la conception de sites web. Cependant, la première chose que devrait faire un travailleur autonome est de se tourner vers un comptable pour l'aider à gérer ses finances. Les avantages sont nombreux :

Pour toutes les entreprises, y compris les petites entreprises et les travailleurs autonomes, le premier avantage est la facilité la gestion des paiements des taxes, et des déclarations d’impôts. Les règles fiscales changent régulièrement, certaines profitant à votre entreprise et d'autres non. Un comptable sera au courant de toute modification qui pourrait vous affecter.

Mais surtout, un comptable peut vous faire gagner du temps en effectuant tout le travail nécessaire pour produire vos déclarations de revenus et pour répondre à toutes les autres obligations financières imposées aux travailleurs autonomes. Au fur et à mesure que votre entreprise grandie, vous constaterez qu'une relation professionnelle avec un comptable est une relation sur laquelle vous comptez de plus en plus.