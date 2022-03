Dunton Rainville optimise son offre de services à Joliette avec l’arrivée de deux nouveaux avocats

Soucieux d’enrichir sa profondeur d’expertise dans différents domaines, notamment en droit des affaires et en litige, le bureau de Joliette de Dunton Rainville accueille deux nouveaux avocats d’expérience dans ces champs de pratique. Il s’agit de Me Martin Rondeau et de Me Christian Albert.

Me Martin Rondeau

Ancien maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, et personnalité bien connue dans la région de Lanaudière, Me Martin Rondeau a décidé de se joindre au bureau de Joliette du cabinet d’avocats et notaires Dunton Rainville pour poursuivre sa carrière de juriste.

Admis au Barreau du Québec en 1989, Me Rondeau a en effet pratiqué en droit contractuel et en responsabilité civile dans la région au cours des 30 dernières années. Il a également été appelé à traiter des dossiers en droit matrimonial et en droit administratif tout au long de sa carrière. Enfin, son expérience de maire lui a permis en outre d’acquérir des compétences dans le domaine municipal.

« Je suis très heureux de me joindre à un cabinet de premier plan comme Dunton Rainville. Je pourrai continuer à desservir ma clientèle de la région selon de hauts standards de qualité, mais aussi en étant maintenant en mesure d’offrir une gamme complète de services juridiques et de notariat complémentaire. », souligne Me Rondeau.

Me Christian Albert

Admis au Barreau pour sa part en 1998, Me Christian Albert possède plus de 20 ans d’expérience en litige civil, commercial et pénal. Il plaide régulièrement dans des dossiers complexes devant diverses instances.

Me Albert s’est joint à l’équipe de litige du bureau de Joliette après avoir pratiqué comme professionnel indépendant. Passionné par le droit, il représente ses clients avec force et conviction devant les tribunaux lorsque la situation le requiert.

« Une nouvelle aventure commence pour moi au sein d’une formidable équipe et j’en suis très heureux. Je vais poursuivre ma pratique dans un environnement de travail stimulant et propice à la synergie, et dans une tradition de dévouement, d’engagement et d’excellence auprès des clients, des valeurs qui ont toujours été les miennes dans l’exercice de mes fonctions. », affirme quant à lui Me Albert.

« Nous nous réjouissons d’optimiser notre offre de services dans les principaux domaines de pratique de Mes Rondeau et Albert. », précise Me Jean-Jacques Rainville, président du conseil de direction du cabinet.

« Nous sommes convaincus que leur expertise de pointe et leurs compétences de haut niveau constitueront une valeur ajoutée pour l’ensemble de nos clients. », ajoutent Me Guy Bisaillon et Me David Couturier du bureau de Joliette.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d’avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail, répartis entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Agglomération de Longueuil (Saint-Lambert), Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et de Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d’avocats de premier plan SCG Legal.