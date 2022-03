L'Hôtel UNIQ annonce ses destinations estivales 2022

Hôtel UNIQ annonce son retour pour la saison estivale 2022 et proposera aux visiteurs de découvrir deux magnifiques destinations du Québec dans les régions des Cantons-de-l’Est et des Laurentides.

Du 13 mai au 1 août, le village éphémère s’installera du côté du Parc de la Gorge de Coaticook, la « merveille touristique » des Cantons-de-l’Est. À deux heures de Montréal, c’est l’endroit idéal pour décrocher dans un décor majestueux et profiter des nombreuses activités de plein air offertes sur le site. Avec plusieurs sentiers pour la randonnée et le vélo de montagne, un pont suspendu de 750 mètres de long, sans compter la proximité du parcours nocturne illuminé Foresta Lumina, les visiteurs ne manqueront pas d’options pour bouger lors de leur séjour.

Puis, dès le 4 août jusqu’à la fin de la saison, le 16 octobre, Hôtel UNIQ se déplacera du côté des Laurentides pour une expérience en nature au Domaine Saint-Bernard, tout près du Mont-Tremblant. Avec 1500 acres de nature protégés et classés comme parc écotouristique communautaire, à seulement quelques minutes du Mont-Tremblant, les campeurs pourront partir en randonnée pédestre, rouler sur les sentiers de vélo, profiter du plan d’eau pour une baignade ou une balade en canot, puis profiter d’un moment autour du feu le soir venu.

Hôtel UNIQ, c’est l’expérience glamping écoresponsable par excellence pour découvrir le Québec en mode « slow travel ». Avec ses 18 grandes tentes luxueuses au design original et confortable, un service personnalisé, des soirées animées (programmation détaillée à venir) dans des environnements inspirants, Hôtel UNIQ promet un séjour mémorable pour les vacanciers.

Pour réserver son séjour 2022 et découvrir le tout nouveau site web d’Hôtel UNIQ, rendez-vous sur https://www.hotel-uniq.com

À propos d’UNIQ

Hôtel UNIQ se définit par des Unités Nomades Insolites Québécoises qui parcourent le territoire à la recherche des meilleurs événements et des plus beaux paysages. Vivez une expérience écotouristique d’exception unique au Québec ! Le concept du village UNIQ offre un parfait compromis entre le camping et l’hôtellerie classique, qui assure service, design et confort. Les unités d’hébergement écoresponsables sont déjà toutes équipées de ce dont vous avez besoin pour vivre un séjour des plus mémorables.

À propos de Voyage numériQC :

Voyage numériQC est le premier réseau de mise en relation de créateurs de contenu et d’influenceurs Web au Québec avec des marques et destinations dans le domaine du voyage et du tourisme. L’équipe se veut un vecteur de mise en relation, de stratégie, de création de contenu et de gestion de réseaux sociaux pour les entreprises et destinations qui souhaitent cibler les voyageurs de la francophonie autour du globe.