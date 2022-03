Les images du futur aréna de Sainte-Thérèse dévoilées

La Ville de Sainte-Thérèse présente les premières images conceptuelles de son futur aréna, qui sera construit sur le terrain du Collège Lionel-Groulx sur la rue Saint-Louis. Tandis que l’étape de la planification du projet tire à sa fin, la première pelletée de terre devrait quant à elle avoir lieu à l’automne.

Durant les derniers mois, la société d’ingénierie FNX-INNOV inc. et la firme TLA Architectes inc., ont établi les plans et devis du nouveau aréna, afin de proposer un bâtiment répondant aux différents critères établis par la Ville. Ainsi, l’appel d’offres public sera lancé au printemps pour la réalisation des travaux.

Un aréna contemporain et durable

Les plus récentes esquisses, réalisées par TLA Architectes inc., montrent un bâtiment à l’allure moderne et épurée, mettant de l’avant les éléments en bois. L’utilisation de ce matériau confère une ambiance chaleureuse et accueillante.

D’autre part, la fenestration abondante en façade laisse place à la lumière naturelle, contribuant au confort des utilisateurs.

En ce qui a trait aux commodités, il s’agit d’une infrastructure à une glace et six vestiaires, comprenant des gradins pouvant accueillir 336 personnes, ainsi qu’un hall d’entrée et divers locaux administratifs, fonctionnels et techniques.

« C’est en 1950 que fut lancée la construction du premier aréna à cet endroit par le Séminaire de Sainte-Thérèse. Pendant près de 70 ans, des dizaines de milliers de Thérésiennes et de Thérésiens y ont pratiqué leur sport favori. Aujourd’hui, je suis fier de présenter un nouveau aréna aux lignes ravissantes qui, de plus, s’intègre parfaitement à son environnement grâce à un mur de pierre intérieur qui rappelle celui du Collège Lionel-Groulx .», affirme le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Rappelons que le nouveau aréna devait répondre à plusieurs objectifs, notamment :

— La conception d’équipements permettant l’économie d’énergie.

— La recherche de pratiques exemplaires, de mesures d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de mesures d’efficacité énergétique.

— L’accès universel au bâtiment.

— L’utilisation douze mois par année.

Aide financière

Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). L’aide financière maximale équivaut à 66,66 % des coûts admissibles, soit jusqu’à concurrence de 1 2716 435 $, dont 6 358 217,50 $ proviennent du gouvernement du Québec et 6 358 217,50 $ du gouvernement du Canada.

Pour suivre l’évolution du projet, visitez ce site.