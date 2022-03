Rassembler les journaux de Néomédia sous une même identité

La Ville de Sainte-Thérèse présente les premières images conceptuelles de son futur aréna, qui sera construit sur le terrain du Collège Lionel-Groulx sur la rue Saint-Louis. Tandis que l’étape de la planification du projet tire à sa fin, la première pelletée de terre devrait quant à elle avoir lieu à l’automne. Durant les derniers mois, la société d’ingénierie FNX-INNOV inc. et la firme TLA Architectes inc., ont établi les plans et devis du nouveau aréna, afin de proposer un bâtiment répondant aux différents critères établis par la Ville. Ainsi, l’appel d’offres public sera lancé au printemps pour la réalisation des travaux.