La firme de génie civil Équipe Laurence est lauréate

Portée par un vent d’innovation, la firme de génie civil Équipe Laurence vient de recevoir une reconnaissance tangible pour ses efforts consentis en matière d’innovation avec, notamment, l’implantation du son Campus Équipe Laurence à Sainte-Adèle, à la sortie 64 de l’autoroute des Laurentides (A-15) et qui en en voie d’être parachevé.

En fond de scène, de nombreuses innovations marqueront le campus d’une identité et d’un ADN exclusifs. La mise en marche d’un tout premier système de chauffage et de climatisation à même l’énergie produite par les eaux usées des bassins de l’usine de traitement des eaux de la municipalité de Sainte-Adèle constitue l’une des principales innovations.

La direction de la firme a la conviction que ce Campus deviendra avec le temps, dans les Laurentides, un accélérateur économique, une sorte de référence dans le monde des services professionnels.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette reconnaissance de Desjardins qui salue ainsi, outre le fait d’être notre partenaire financier, la vision exclusive et inédite que propose ce concept de campus qui fera place à une station météo, des capteurs d’eau de pluie, de niveau d’eau et de température qui seront réutilisés dans le bâtiment » a dit le président et chef de la direction, Alexandre Latour, pour qui ce site deviendra à court terme un symbole de la régénération de l’économie régionale avec la venue d’autres jeunes entreprises innovantes qui participeront à l’éclosion d’une économie du savoir particulière dans les Laurentides.

Monsieur Latour a chaleureusement remercié les dirigeants de Desjardins et poursuivi en soulignant son implication active qui contribue ainsi à l’essor et au développement économique de la région avec une aide financière au soutien de la croissance des entreprises, qu’il s’agit d’innovation, mais aussi de soutien à la transformation numérique, à l’investissement dans des équipements écoénergétiques, et bien plus encore.

La Bourse de 10 000 $ a été remise à Équipe Laurence à l’occasion d’une tournée-éclair du nouveau Campus Équipe Laurence, qui est situé au 135, boulevard Sainte-Adèle, à Sainte - Adèle, à un jet de pierre de la sortie 64 de l’autoroute 15.

Le président d’Équipe Laurence a conclu en précisant que cette reconnaissance constituait une étape marquante du développement et de la croissance de la firme qui rayonne de plus en plus aujourd’hui dans plusieurs régions, outre celle des Laurentides, avec des bureaux à Gatineau, Mont-Laurier, Boisbriand, Laval, Montréal, Joliette et Sorel - Tracy depuis début 2022.