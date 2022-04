Groupe Brivia présente un nouveau projet immobilier durable et mixte, qui s’établira sur le Versant Soleil de Tremblant. Le projet de plusieurs phases reliera le Versant Soleil au Versant Sud tout en appuyant l’éventuel agrandissement du domaine skiable de Tremblant, véritable chef de file des destinations de villégiature.

Groupe Brivia lance le développement immobilier du Versant Soleil avec la vision de développement novateur portée tour à tour par de grands bâtisseurs depuis 1939.

Avec un aménagement digne des plus beaux villages de ski, plus de 500 unités résidentielles seront offertes contenant des maisons, des maisons de ville et des condos en montagne ainsi que de nombreux espaces communs. Une véritable approche « ski-in/ski-out » sera au cœur de l’aménagement résidentiel proposé sur le côté ouest du Versant Soleil et une nouvelle remontée de ski privée sera installée par Brivia.

Ce projet résidentiel de la marque YOO intégrera le paysage naturel selon une approche qui promouvra une habitation sur la montagne en parfaite symbiose avec la nature, dont la première phase sera présentée officiellement à l’automne 2022.

Au cœur des Laurentides et en périphérie du Parc national du Mont-Tremblant, ce nouveau secteur de résidences en montagne et de sport hivernal vise à atteindre les plus hautes normes en matière d’immobilier écoresponsable.

Les architectes (MSDL), les architectes paysagistes (Projet Paysage) et les urbanistes (Fahey et Associés) ont conçu un milieu bâti intégré à un environnement naturel de premier choix.

L’objectif est d’offrir un projet résidentiel de villégiature bien pensé, où la nature et l’humain ne font qu’un. S’intégrant à la montagne avec respect et humilité, celui-ci proposera une nouvelle façon d’habiter le territoire, de conjuguer confort et vie en nature, d’harmoniser calme et activités de plein air. Les matériaux choisis seront en symbiose avec la montagne et la forêt, mais aussi avec le roc omniprésent sur le territoire, vestige du glacier Inlandsis laurentidien.

Une collaboration étroite avec le service d’urbanisme de la municipalité de Mont-Tremblant a permis de tout mettre en place pour assurer la réussite de ce nouveau développement. À cet égard, le Groupe Brivia entame actuellement les travaux d’infrastructures et de préparation du site, une étape primordiale pour mener à bien le projet.

« Nous sommes heureux de pouvoir nous concentrer de nouveau sur le Versant Soleil avec l’arrivée du Groupe Brivia. Le lancement de ce développement vise à enrichir l’offre d’hébergement disponible et ainsi continuer à nous positionner comme destination de choix dans l’est de l’Amérique du Nord. Bien que mis en veille à la suite de l’arrivée de la pandémie, le projet du Mont Timber est quant à lui toujours considéré et une annonce sera faite en temps et lieu lorsque le projet pourra prendre son envol. Station Mont-Tremblant est heureuse d’appuyer le Groupe Brivia dans le développement du Versant Soleil, car peu importe la provenance de nos visiteurs, ils seront choyés de baigner dans un environnement respectueux de la nature et offrant un milieu de vie inspirant. », a déclaré Patrice Malo, président et chef de l’exploitation de Station Mont-Tremblant.

« Avec ce projet, le Groupe Brivia amène son expertise immobilière urbaine à un site de villégiature de renom. Reconnus pour notre originalité, notre vision moderne et notre écoute des besoins des résidents, nous sommes convaincus que nous pourrons aménager un site qui répondra aux attentes de la communauté, de Station Mont-Tremblant, de l’Association de villégiature Tremblant et des futurs résidents du Versant Soleil. Le respect du milieu naturel, qui fait de ce site un bijou des Laurentides, est à la base de nos efforts de développement. », a mentionné Kheng Ly, fondateur et président-directeur général du Groupe Brivia.

À propos de Station Mont-Tremblant

Station Mont-Tremblant fait partie des 15 destinations quatre saisons emblématiques détenues par Alterra Mountain Company. Véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l’expérience qu’elle propose en montagne et dans son village piétonnier, sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre annuelle et la renommée de ses événements d’envergure, dont le 24 h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, a été nommée parmi les « meilleures destinations de ski au monde » par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2020, en plus d’avoir été élu « village de ski #1 dans l’est de l’Amérique du Nord » à 20 reprises par les lecteurs de SKI Magazine.

À propos du Groupe Brivia

Groupe Brivia est une société de développement et d’investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, Vancouver, la ville de Québec et d’autres régions de la province de Québec. Fondé en 2000, Groupe Brivia possède l’expertise, les antécédents et les réseaux d’affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

À propos de YOO Design Studio

Fondé en 1999, YOO Design Studio est un collectif d’architectes, d’architectes d’intérieur et de concepteurs de produits, primé dans le monde entier. En intégrant la culture et les coutumes locales, la marque YOO améliore les vies grâce à un design original et crée des communautés en mettant l’accent sur une vie responsable. L’expérience de YOO Design Studio, l’une des offres de design les plus diverses et les plus renommées au monde, s’étend sur plus de 36 pays et ses réalisations comprennent, entre autres, la conception de projets résidentiels, hôteliers et de commandes privées de premier plan.