Action Emploi vient en aide aux entreprises en lançant MonCVvirtuel Entreprise

Face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe la grande majorité des industries, Action Emploi, un organisme d’ici reconnu en employabilité depuis plus de 25 ans, propose maintenant la version pour les entreprises de MonCVvirtuel, son concept éprouvé pour les candidats en recherche d’emploi lancé en 2008.

La plateforme permettra maintenant aux entreprises d’accroitre leur visibilité sur le marché du recrutement afin de joindre plus facilement des candidats potentiels, représentant un renversement complet de la réalité d’embauche où les candidats souhaitent en connaitre davantage sur leur employeur avant même de s’intéresser à un poste.

Sur MonCVvirtuel Entreprise, les employeurs ou responsables de département de ressources humaines mettront de l’avant leur CV d’entreprise pour faire connaitre leur marque employeur, leurs postes disponibles et leur fiche de route pour capter l’intérêt des candidats, et ainsi se démarquer sur un marché où les employeurs peinent à pourvoir leurs postes vacants.

« Notre expertise et notre notoriété acquises avec les années nous permettent d’offrir une solution tangible aux employeurs qui sont désespérément à la recherche de candidats pour pourvoir leurs postes. Sachant qu’en ce moment, plus de 55 % des entrepreneurs ont de la difficulté à recruter les employés dont ils ont besoin et qu’une portion de ceux — ci a en plus de la difficulté à retenir son personnel, MonCVvirtuel Entreprise propose une solution concrète pour soutenir les employeurs qui sont souvent désespérés des effets de la pénurie de main-d’œuvre et de ses conséquences sur activités. », déclare Jean-François Arsenault, directeur général d’Action Emploi.

Une solution complète pour les entreprises

En effet, la plateforme MonCVvirtuel Entreprise est également jumelée à un programme global de maintien en emploi qui permet aux employeurs de profiter d’un service d’accompagnement pour stabiliser les mouvements de main-d’œuvre.

Ce service, proposé à l’année, comprend des ateliers de groupe ainsi que des rencontres individuelles. Il est généralement proposé à des organisations de ressources humaines, qui invitent ensuite les entreprises de leurs régions à joindre le programme.

En route vers 1000 CVVirtuels d’entreprises

Dans sa quête de recrutement d’entreprise, Action Emploi collabore avec des organismes et entreprises privées dont le Groupe Orpair en Abitibi-Témiscamingue, qui est le premier à s’être lancé dans le projet. En effet, à ce jour, le Groupe Orpair a permis de recruter une bonne dizaine d’entreprises qui participeront au projet en créant leurs CVs Virtuels.

Son objectif spécifique est d’ailleurs de recruter 120 entreprises sur un horizon de 3 ans. Au total, ce sont environ 1000 entreprises que Action Emploi vise à recruter sur trois ans dans le cadre de son projet.

Un accompagnement à l’emploi depuis 25 ans

Action Emploi offre depuis 25 ans des services professionnels à la clientèle qui désire réintégrer le marché du travail ou retourner aux études. Depuis 2008, le service MonCVvirtuel dédié aux individus en recherche d’emploi a fait ses preuves.

Sur les 3000 candidatures déposées depuis le jour 1, 65 % des candidats sont contactés par au moins un employeur. Des infolettres mettant en valeur les CV virtuels sont envoyées à travers le Québec à plus de 27 000 entreprises chaque mois. On accueille d’ailleurs plus de 16 000 visiteurs annuellement sur le site moncvvirtuel.com.

À propos d’Action Emploi

Fondé en 1995, Action Emploi contribue au bien-être de ces clients tant au niveau de l’emploi qu’au niveau psychosocial. Au fil des années, elle a créé plusieurs ateliers de formation adaptés à la clientèle et à la réalité des entreprises. L’équipe multidisciplinaire, notamment composée de conseillers. ères en orientation et de conseillers. ères en emploi, accompagne ses clients vers leur épanouissement professionnel et soutient les entreprises dans l’intégration et l’encadrement de leurs employés.

Action Emploi contribue à l’employabilité dans trois MRC principalement, soit celles de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et des Maskoutains, particulièrement auprès de clients venant de Service Québec.