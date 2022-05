Le Mentorat pour entrepreneurs est un puissant outil de développement pour les entreprises Lanaudoises

Les cinq cellules de mentorat pour entrepreneurs de la région de Lanaudière se sont unies pour présenter un événement de réseautage sous le thème : Le Mentorat, une écoute sans tabou pour l’entrepreneur.

L’événement a rassemblé une cinquantaine de mentors, mentorés et partenaires, au Club de golf Montcalm, le 28 avril en avant-midi. Ce fut l’occasion pour les participants d’échanger sur leur expérience de mentorat et pour les personnes intéressées par le service, à en apprendre davantage sur le sujet.

Le mentorat pour entrepreneurs est une relation d’accompagnement basée sur l’écoute, la confiance et le respect mutuel. L’écoute est une qualité essentielle en mentorat, raison pour laquelle l’événement porte sur cette thématique. M. François Lavallée, biologiste organisationnel et mentor de la Cellule de mentorat de l’Assomption, a d’ailleurs repris une citation de Stephen R. Covey à ce sujet : « La plupart des gens n’écoutent pas avec l’intention de comprendre, ils écoutent avec l’intention de répondre ».

Lors de l’événement, un atelier a donc été offert afin de favoriser le développement d’une écoute active, et de permettre aux participants d’échanger plus efficacement avec les autres. S’en est suivi un panel de discussion éclaté, lors duquel tous les participants ont pu échanger sur les facteurs de succès d’une bonne relation de mentorat et avoir toutes les réponses à leurs questions concernant le service.

Le mentorat est un outil puissant pour le développement des entrepreneurs et favorise grandement leurs chances de succès. Les chiffres le démontrent, les entrepreneurs ayant recours au service de mentorat, voient en moyenne leurs chances de réussite, passer de 34 à 73 % dans les 5 premières années. Il s’agit donc d’une grande valeur ajoutée pour le développement du savoir-être des entrepreneurs, ainsi que pour le succès de l’entreprise.

Par une dyade avec un entrepreneur d’expérience, le mentoré peut augmenter sa confiance en ses capacités, clarifier sa vision, mieux planifier et gérer ses priorités, avoir une meilleure gestion de son stress et améliorer ses compétences en leadership.

Le mentorat repose sur l’implication bénévole d’entrepreneurs expérimentés et l’ouverture de nouveaux entrepreneurs désirant non seulement développer leur entreprise, mais leur savoir-être entrepreneurial. Cet événement aura démontré tout le dynamisme et la magnifique synergie qui règne dans les Cellules de Mentorat de Lanaudière. Les organisateurs remercient le Ministère de l’économie et de l’innovation, partenaire majeur de l’événement.

Toute personne intéressée au mentorat est invitée à communiquer avec la cellule de mentorat pour entrepreneur de son territoire :

Renseignements :

Chambre de commerce et de l’industrie de la MRC Montcalm

Caroline Imbeault, coordonnatrice par intérim

450 839-9218, poste 702 | [email protected]

Chambre de commerce et de l’industrie Les Moulins (Terrebonne | Mascouche)

Suzanne Dauphin, coordonnatrice du service de Mentorat

514 606-6783 | [email protected]

Cienov (MRC de l’Assomption)

François Forest, responsable du service de Mentorat

514 586-0899 | [email protected]

CJE de d’Autray-Joliette

Jacques Plante, coordonnateur du mentorat d’affaires

450 755-2226, poste 103 | [email protected]

SADC Matawinie

Emmanuelle Lefebvre, conseillère en développement économique

450 883-0717, poste 222 | [email protected]