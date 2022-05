ORAM Mécanique du bâtiment reçoit le Mercure Formation et développement de la main-d’œuvre 2022

ORAM Mécanique du bâtiment est fière d’annoncer qu’elle est lauréate du Mercure Formation et développement de la main-d’œuvre remis lors de la 42e édition du plus prestigieux concours d’affaires du Québec, Les Mercuriades.

Il s’agit d’une première pour l’entreprise de Mirabel, qui a su miser sur le développement de sa main-d’œuvre pour soutenir sa forte croissance des dernières années.

Ce prix récompense les initiatives qui permettent aux entreprises d’accroître le développement des compétences de leur main-d’œuvre et leur productivité, notamment en favorisant ou en facilitant l’accès à l’apprentissage de compétences complémentaires ou additionnelles dans le poste occupé ou futur, ou en rendant les employés plus polyvalents, plus au fait des nouvelles technologies ou des nouveaux procédés de production.

« Notre succès passe depuis toujours par la valorisation de nos talents et nous sommes infiniment reconnaissants envers tous nos employés pour leur contribution à cette belle réussite, car ce prix est pour nous un encouragement à poursuivre sur notre lancée, une invitation à nous dépasser. », a commenté Marie-Claude Allaire, coprésidente d’ORAM.

Ayant doublé deux fois son chiffre d’affaires et connu une augmentation de son effectif de 50 % en 2021, ORAM Mécanique du bâtiment a misé sur la croissance à l’interne pour accroître la productivité de ses équipes et parvenir à mener de front un nombre de plus en plus élevé de projets de construction, d’envergure toujours plus grande.

Parmi les autres initiatives mises en place, un programme de coaching de gestion pour les contremaîtres déjà en poste ainsi qu’un programme d’accompagnement de la relève potentielle pour les contremaîtres ont permis de les soutenir dans la gestion d’équipes plus nombreuses et de projets de plus en plus importants.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir reçu ce Mercure. Ce prix est une reconnaissance de nos efforts et de nos initiatives, qui nous distinguent du reste de l’industrie de la construction et font d’ORAM une entreprise prospère, capable de soutenir une forte croissance. », a ajouté Olivier Mongrain, coprésident.