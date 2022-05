Adapt2 : la première gamme de boisson aux adaptogènes fermentées en Amérique du Nord

L’entreprise québécoise Gutsy est fière de dévoiler Adapt2, la première boisson faite de plantes adaptogènes fermentées en Amérique du Nord. La gamme de deux produits innovants permet de s’adapter aux stresseurs quotidiens grâce à la combinaison de la puissance des plantes adaptogènes à celle de la fermentation.

Adapt2 est maintenant disponible partout au Québec.

Reconnue initialement pour ses kombuchas, l’entreprise, récemment de passage à l’émission Dans l’œil du dragon, propose une nouvelle gamme de boissons pétillantes alliant santé, bien-être et saveur dont le goût se distingue complètement des boissons fermentées sur le marché.

Adapt2 est un breuvage révolutionnaire dont le nom reflète l’intégration de plantes adaptogènes fermentées, connues pour leur capacité d’adaptation aux facteurs de stress et l’amélioration de la santé intestinale. Près de deux ans de recherche et développement ont été nécessaires pour consolider les recettes d’Adapt2.

« Pour notre 5e anniversaire, on souhaitait repousser nos limites en innovant pour créer un tout nouveau produit fermenté aussi bon au goût que pour la santé, fait d’ingrédients 100 % naturels et biologiques. », soutient Pierrich Picard, cofondateur de Gutsy.

3 plantes adaptogènes pour équilibrer le corps

Utilisées de plus en plus en Amérique du Nord sous forme de thé ou d’extrait, les plantes adaptogènes font partie intégrante de la médecine ayurvédique et chinoise. Gutsy en combine trois, soit l’ashwagandha, le basilic sacré et le maca.

Les adaptogènes sont reconnues pour réduire le stress, améliorer les fonctions cognitives, renforcer et revigorer le système immunitaire, aider à équilibrer l’humeur et fournir de l’énergie de façon durable.

Des bienfaits multipliés grâce à la fermentation

Forte de son expertise en matière de produits fermentés, « Gutsy amplifie l’impact des plantes adaptogènes en les soumettant à son processus de fermentation prolongée afin de multiplier la biodiversité et la biodisponibilité de leurs nutriments et de créer une boisson riche en prébiotiques, probiotiques et postbiotiques qui favorisent la santé gastro-intestinale. », soutient Mélanie Marois, Naturopathe N.D. et cofondatrice de Gutsy.

Des ingrédients sains

Eau filtrée infusée, vrai jus de fruits, plantes et épices ; voilà ce qui compose la courte liste d’ingrédients des boissons aux délicieuses saveurs d’orange & curcuma et de fruits de la passion & hibiscus.

À l’instar du kombucha de Gutsy, Adapt2 est non pasteurisé, sans OGM, arômes artificiels, agents de conservation ou additifs, et est faible en sucre, végétalien et biologique. Par ailleurs, les produits de l’entreprise locale se distinguent des boissons énergisantes traditionnelles par l’absence de caféine et la faible quantité de sucre, procurant une énergie soutenue et durable.

Adapt2 est disponible sur le site de Gutsy en livraison partout au Québec, ainsi que chez Les Fermes Lufa, dans les épiceries Rachelle Béry, chez Avril et dans les Marchés TAU.