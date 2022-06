Qualinet investit 5M$ dans l’ouverture de 12 nouvelles succursales au Québec

Le président et chef de la direction de Qualinet, M. Éric Pichette, annonce que son entreprise renforcera sa présence partout au Québec avec l’ajout prévu de 12 nouvelles succursales d’ici la fin de 2023, ce qui représente un investissement de 5 M$.

Ce plan d’expansion a pour but de rapprocher Qualinet de certaines localités ou régions qui ont vu leur population augmenter ces dernières années.

En effet, depuis le début de la pandémie, un phénomène connu de migration de la population a amené des citoyens à vivre dans de nouvelles zones qui méritent désormais d’y opérer des succursales Qualinet.

De surcroît, la démarche vise à répondre encore plus rapidement aux appels d’urgence de sa clientèle en cas de sinistre.

« Nous sommes heureux de constater que Qualinet a le vent dans les voiles et que la demande de services après sinistre auprès de notre organisation est en croissance continue. Nous sommes devenus la référence en cas d’urgence dans l’esprit des Québécois et il est crucial que nous soyons toujours disponibles pour les gens qui comptent sur Qualinet. En ajoutant ces points de services un peu partout, nous consoliderons notre présence et pourrons toujours répondre rapidement », déclare M. Pichette.

Grâce à sa réputation et aux excellentes conditions de travail de ses équipes, Qualinet dispose d’une main-d’œuvre qualifiée dans toutes les régions.

« Récemment, deux autres grands assureurs du Québec se sont ajoutés à la liste prestigieuse des clients de Qualinet. Ces assureurs nous réfèrent ainsi leurs assurés en cas de sinistre. L’arrivée de ces comptes institutionnels majeurs dans la famille Qualinet motive l’élargissement de notre réseau avec 12 nouvelles succursales. », conclut M. Pichette.

Voici la liste des villes et secteurs où seront ouvertes les prochaines succursales à la suite de l’augmentation de la demande auprès de Qualinet : île de Montréal, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Granby, Charlevoix, Rivière-du-Loup, Amqui, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Jean-sur-Richelieu et La Tuque.

À PROPOS DE QUALINET

Fondée il y a près de 30 ans dans la région de Québec par M. Éric Pichette et à la propriété 100 % québécoise, Qualinet est aujourd’hui le leader incontesté en intervention après sinistre suite à un dégât d’eau, une inondation, un feu, de la fumée, un drame ou du vandalisme.

Elle est aussi la marque la plus connue pour les travaux de désinfection, le nettoyage général et des conduits de ventilation. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait généré une forte croissance de l’entreprise, Qualinet reste pleinement opérationnelle avec ses équipes habituelles pour la gestion des sinistres.

L’entreprise est certifiée par l’organisation l’internationale IICRC (Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification) et par NADCA (National Air Duct Cleaners Association).