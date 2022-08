Conteneurs Experts : une référence depuis 20 ans

Bien impliqué dans sa communauté depuis sa fondation, Conteneurs Experts, une entreprise située à Vaudreuil-Dorion est la référence dans son domaine depuis vingt ans.

L’entreprise spécialisée dans la vente, la location et la transformation de conteneurs a vu le jour en 2002 grâce à la vision de Pierjean Savard. Deux décennies plus tard, ce dernier reconnaît que les mentalités ont bien changé par rapport à cette industrie.

« Il y a vingt ans, notre clientèle était surtout issue des secteurs industrielles et commerciales. Aujourd’hui, nous les desservons encore, mais de plus en plus de citoyens nous contacte pour des projets spéciaux. Nous avons aussi la chance de compter parmi nos clients plusieurs événements locaux comme le Festival de cirque de Vaudreuil, DEV et les Régates de Valleyfield », raconte l’homme d’affaires qui est aussi président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges.

Quelle utilité à un conteneur?

Aujourd’hui, les citoyens intéressés peuvent se tourner vers l’équipe de Pierjean Savard pour louer un conteneur afin d’entreposer leurs effets personnels, mais aussi pour d’autres fins. Par exemple, pour des projets en lien avec la réalisation d’espaces de bureaux, des conteneurs sanitaires pour un chantier ou encore pour obtenir une terrasse originale.

Contrairement à la croyance populaire, la location d’un conteneur, à des fins d’entreposage, est abordable. « Les clients intéressés peuvent le louer quelques heures, quelques jours, quelques semaines et même quelques mois. Il en coûte environ 100$ pour faire la location d’un conteneur de 20 pieds. Nous en avons aussi de 40 pieds. On assure le transport et l’installation au besoin. Ils sont neufs ou presque neufs, sécuritaires et solides et surtout facile d’accès au niveau du sol» énumère-t-il.

Qu’est-ce qui explique la hausse de popularité des conteneurs? « D’abord, c’est un matériau durable qui ne demande pas d’entretien et qui peut être conservé pendant des années. Ensuite, c’est la mobilité du conteneur qui fait sa force. Il peut être transporté de chantiers en chantiers. C’est un produit avec lequel on peut être créatif», lance-t-il attablé dans la salle de conférence de l’entreprise faite de …conteneurs.

Une croissance importante

Depuis son arrivée dans l’industrie Conteneurs Experts n’a cessé de prendre de l’expansion. À l’arrivée de la pandémie, l’entreprise a pris un virage étant donné que plusieurs de ses clients étaient issus du secteur événementiel. «Nous nous sommes concentrés sur le développement de nos propres modèles de storage et d’accessoires. Nous avons procédé à l’agrandissement de notre usine en 2020. C’est un avantage de pouvoir stocker des produits ici, ça permet à notre clientèle d’éviter les délais», ajoute-il.

Parmi les produits et accessoires exclusifs de Conteneurs Experts, on retrouve des escaliers permettant de relier des conteneurs positionnés en hauteur.

En mode recrutement

Toujours en pleine croissance, plusieurs postes sont à combler au sein de l’entreprise, que ce soit aux ventes ou encore dans l’usine. À ce jour, ce sont 40 personnes qui travaillent à temps plein au sein de l’entreprise dont les bureaux sont situés sur la Montée Labossière.

« En 2022, nous en sommes à 600 conteneurs transformés qui passent en usine pour, par exemple, ajouter une porte. Ces chiffres n’incluent pas la location », explique le directeur général de Conteneurs Experts, Yannick Verrette.

Pourquoi travailler chez Conteneurs Experts? « Nous sommes comme une grande famille. Tout le monde se connaît. Nous offrons des salaires compétitifs et on organise plusieurs activités sociales. C’est un milieu très convivial. Chaque mois, nous allons dîner au restaurant avec ceux qui célèbrent leur anniversaire pour les gâter un peu. Notre objectif est de garder nos employés longtemps donc nous les traitons bien », mentionne M. Verrette qui a intégré l’entreprise en 2018.

Pour Pierjean Savard, « Depuis plusieurs années je cherchais une façon d'identifier les points à améliorer dans mon entreprise concernant la mobilisation de nos employés, nos pratiques internes et sur notre productivité. En faisant l'exercice d'Employeur Remarquable depuis maintenant 2018, qui est reconnue par le Bureau des Normes du Québec, nos employés et gestionnaires font désormais partie du changement philosophique et culturel de l'entreprise ou nous visons tous ensemble l'excellence. Recevoir la certification d’Employeur Remarquable pour une 3e fois procure une grande fierté dans tous nos départements et démontre clairement que tous les employés s'impliquent dans notre organisation pour créer un milieu de travail agréable et ce sans négliger l'efficacité.»

Des produits de qualité..certifiés!

Poursuivant sa croissance, c’est plus tôt en 2022 que Conteneurs Experts met la main sur la certification de la CSA-A277. Elle la seule entreprise dans son industrie à l’obtenir, preuve de la grande qualité de ses produits et de ses techniques.

« Il faut du talent pour obtenir ce genre de certification, c’est un projet de longue haleine. Ça démontre le sérieux de notre entreprise, mais aussi de nos procédures. Chaque année, il faut se soumettre à des audits où des inspecteurs viennent dans l’usine pour s’assurer du respect des normes. C’est un gage de qualité pour notre clientèle quant à nos produits, nos techniques et nos matériaux. Nous en sommes très fiers », confie M. Savard.

Une présence communautaire importante

Depuis sa création en 2002, Conteneurs Experts est impliqué dans sa communauté. Pour la 2e année consécutive, l’entreprise soutient Centraide Sud-Ouest dans sa campagne de financement annuel. M. Savard et son équipe encouragent toute la communauté d’affaires à en faire autant et à appuyer les organismes de la région.

Elle a aussi été un des piliers de la campagne de vaccination en entreprise lancée par le gouvernement provincial pour contrer la pandémie de COVID-19. Sans compter l’implication de M. Savard auprès de la CCIVS.

« C’est important pour nous de s’impliquer dans notre communauté. Nous continuerons de le faire», conclut-il.

On peut en apprendre plus sur Conteneurs Experts en visitant son site Internet au ou sa page Facebook officielle.