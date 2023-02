Hausse de l'IPC de 5,9 % en janvier au Canada comparativement à 6,3 % en décembre

Le rythme annuel de l'inflation a quelque peu ralenti le mois dernier au Canada.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,9 % d'une année à l'autre en janvier après avoir affiché une hausse de 6,3 % en décembre, selon ce que Statistique Canada rapporte mardi.

Cependant, l'agence fédérale a pris note que les prix des aliments, qui comprennent ceux achetés en épicerie et ceux vendus au restaurant, ont augmenté à un rythme légèrement plus rapide d'une année à l'autre en janvier, de 10,4 %, comparativement à 10,1 % en décembre. L'agence fédérale pointe du doigt les hausses importantes des prix du poulet, des produits de boulangerie, des produits laitiers et des légumes frais.

Le coût de l'intérêt hypothécaire a aussi continué d'augmenter le mois dernier. Quant aux prix du logement, ils ont progressé d'une année à l'autre à un rythme plus lent; les prix ont augmenté de 6,6 % en janvier après avoir crû de 7 % en décembre.

Sans les aliments et l'énergie, les prix ont progressé de 4,9 % d'une année à l'autre en janvier et sans le coût de l'intérêt hypothécaire, de 5,4 %. Dans les deux cas, la croissance des prix a ralenti d'une année à l'autre comparativement à décembre.

De façon générale, les prix ont progressé à un rythme plus lent en janvier par rapport à décembre dans neuf provinces. La seule province à avoir affiché une accélération de la croissance des prix le mois dernier était le Nouveau-Brunswick, où les prix de l'essence ont augmenté le plus par rapport au reste du Canada.

La Presse Canadienne