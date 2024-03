Les syndiqués d'Airbus Canada à Mirabel se dotent d'un vote de grève

Les syndiqués d'Airbus Canada à Mirabel ont rejeté l'offre patronale dans le cadre des négociations sur leur convention collective et se sont dotés d'un vote de grève, a annoncé dimanche le syndicat de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA).

Le syndicat a indiqué, par voie de communiqué, que plus de 82 % des syndiqués se sont prononcés lors du vote. Parmi eux, 99,6 % des membres de l’unité Airbus Canada, section locale 712, se sont prononcé contre l'offre patronale. Le vote de grève a pour sa part été soutenu par 98,9 % des membres qui ont voté, donnant ainsi le pouvoir au syndicat de déclencher une grève.

Selon le syndicat des machinistes, les hausses de salaire, les primes de quart et d’affectation, les vacances, l’horaire de travail, l’obtention de garanties d’emplois et le régime de retraites et d’assurances collectives sont les enjeux au cœur des négociations.

« Ce n’est pas le moment de nous parler de reculs, mais bien d’améliorations de leurs conditions et de rattrapage salarial. Les membres ont été insultés de voir que les augmentations proposées ne compensaient même pas la perte du pouvoir d’achat provoqué par l’inflation des dernières années», a soutenu Éric Rancourt, porte-parole à la table de négociation et représentant de l’AIMTA pour le Québec, dans le même communiqué.

Il est prévu que les deux parties poursuivent leurs discussions à la table de négociation lundi.