Une entente de principe évite le lock-out d'Airbus à Mirabel

Les travailleurs au salaire minimum sont plus souvent qu'avant des personnes de 55 ans et plus et moins souvent qu'avant des femmes. L'Institut de la statistique du Québec révèle ces données sur l'évolution du salaire minimum depuis 25 ans, lundi, alors que le salaire minimum au Québec passera de 15,25 $ à 15,75 $ ce mercredi 1er mai. Ainsi, ...