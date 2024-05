Une nouvelle expansion pour Raufoss Canada à Boisbriand

Raufoss Technology Canada investit 18 M$ dans ses installations de Boisbriand pour répondre à la demande croissante des constructeurs de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Le fabricant de pièces de suspension pour automobiles ajoute une nouvelle cellule d’usinage et d’assemblage qui compte une dizaine de robots. Une série d’optimisations est également prévue pour des cellules qui sont déjà en fonction.

Cet investissement, qui s’accompagne de 35 nouveaux postes d’opérateurs et d’électromécaniciens, permettra à l’entreprise d’accélérer son processus de fabrication de pièces en aluminium forgé pour la prochaine génération de nouveaux véhicules électriques.

« Avec ces investissements, Raufoss s'insère dans une chaîne de valeur hautement stratégique, soit la fabrication de véhicules électriques en Amérique du Nord. Il s’agit d’une nouvelle étape pour Raufoss Canada qui aura un effet des plus positifs sur notre croissance à Boisbriand », a déclaré Jean Meredith, co-président-directeur général, Raufoss Canada. « Pour ce nouveau chapitre, nous avons en place une équipe de professionnels bien outillée qui a fait ses preuves au cours des 22 dernières années ! ».

« Le Québec et le Grand Montréal présentent des atouts qui contribuent au succès de Raufoss Canada depuis plus de 20 ans. Comme nous l’avons vu avec d’autres projets, notamment en Norvège et en Allemagne, la main-d'œuvre qualifiée et l'accès à une économie mondiale font partie de l’équation pour assurer le succès de nos activités. Ces atouts sont bien présents à Boisbriand, ce qui contribue à notre croissance soutenue au Québec depuis plus de 20 ans », a déclaré Alfred Hager, directeur financier, Raufoss Technology.

Les bras de suspension en aluminium sont considérablement plus légers que les pièces d’acier, un avantage particulièrement convoité par les fabricants de véhicules électriques qui cherchent à réduire le poids des voitures afin d’optimiser la capacité de la batterie.

Établi à Boisbriand depuis 2002, Raufoss Canada travaille en partenariat avec le Cégep Lionel-Groulx afin d’assurer le développement des compétences du bassin de talents local pour répondre aux impératifs liés à l’automatisation des processus. Cet investissement marque la cinquième expansion du groupe autrichien dans ses installations sur la Rive-Nord de Montréal afin de fournir des pièces aux constructeurs automobiles mondiaux, notamment GM, BMW, Stellantis, Mercedes et Ford.

« L’engagement de Raufoss Canada envers le Grand Montréal démontre comment notre région métropolitaine demeure compétitive à l’échelle internationale pour les entreprises manufacturières. Notre expertise et notre bassin de talents qualifiés permettent aux entreprises de tirer profit de l’innovation afin d’optimiser leurs opérations. De plus, nos produits québécois voyagent à l’international grâce à des entreprises comme Raufoss », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

« Nous sommes fiers d’accompagner Raufoss dans cet important investissement visant l’amélioration de ses installations de Boisbriand. Le succès de cette filiale manufacturière s’appuie sur le savoir-faire québécois qui lui permet de rayonner à l’échelle mondiale dans un secteur extrêmement compétitif. Notre équipe d’Investissement Québec International, aux côtés de nos experts en innovation, continuera de soutenir les entreprises étrangères et leurs filiales dans leurs parcours d’affaires et de transformation numérique au Québec », a déclaré Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International.

Le groupe Raufoss Technologies compte cinq usines dans le monde qui desservent l'ensemble des grands groupes automobiles, incluant les constructeurs nord-américains Ford et General Motors.