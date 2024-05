Louise Chabot annonce 205 emplois d'été pour Thérèse-De Blainville

La députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, annonce une subvention de 785 352 $ pour des organismes communautaires, municipalités et employeurs de sa circonscription dans le cadre du programme Emplois d’été Canada.

Cette somme permettra la création de 205 emplois pour des jeunes de 15 à 30 ans, répartis parmi 58 organismes.

« Je suis heureuse d’annoncer que ces sommes contribueront à la vitalité et l’essor d’organismes et employeurs de Thérèse-De Blainville. Cette subvention permettra à plusieurs jeunes d’obtenir une première expérience sur le marché du travail dans des milieux stimulants et importants pour notre monde », de déclarer Louise Chabot.

La nécessité de rehausser le financement du programme

Le 9 avril dernier, la députée déposait, au comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) de la Chambre des communes, le rapport d’une étude sur le programme Emplois d’été Canada.

« Le but de cette étude, que j’ai mis en œuvre, était de consulter témoins et experts afin qu’ils nous fassent part de leurs connaissances et préoccupations. Un nombre important d’entre eux ont constaté que la baisse de financement de 2023 les avait empêchés de mener à bien leurs projets. C’est pour cela qu’au Bloc Québécois, nous demandons que le gouvernement libéral écoute et suive la recommandation de ces témoins, soit d’augmenter de façon substantielle le financement de ce programme », conclut la députée de Thérèse-De Blainville.