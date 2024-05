Célébration de l’audace et  de l’entrepreneuriat au Cégep de Saint-Jérôme

Le Quartier général de l’audace (QGDA) du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a accueilli le tout premier Gala entrepreneurial présenté par Desjardins. Cet événement inaugural a été une célébration de l'esprit d'entreprise, de la créativité et de l'audace au sein de la communauté étudiante du CSTJ.

Réalisé grâce à la généreuse contribution de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, de la Fondation Bernard et Monique Casavant, ainsi que de la Caisse Desjardins, le gala a rassemblé près d’une cinquantaine de personnes, toutes engagées à soutenir la relève entrepreneuriale.

La soirée a été marquée par la remise de cinq bourses de 500 $ offertes par la Fondation Bernard et Monique Casavant à des étudiantes et des étudiants qui se sont démarqués par leur audace, leur initiative, leur ouverture et leur participation. Le prix Coup de cœur a été décerné par vote du public, à la suite de présentations de 90 secondes où chacun pouvait se présenter et expliquer son projet actuel ou futur. Le coup de cœur de la soirée a été remis ex aequo à Léopold Canler et à l’équipe composée de Sacha Bouchard et Gregory Saint Jean. Le point culminant de la soirée a été la remise du Prix étudiant-entrepreneur de l'année à Alex Lavoie, en reconnaissance de sa détermination, de son dynamisme et de son audace dans le développement de son entreprise en événementiel Allez .

Le Gala a également été l'occasion de mettre de l’avant les réalisations remarquables de l'année, ainsi que de reconnaître les récipiendaires des Bourses Émergence, témoignant ainsi de la vitalité de l'écosystème entrepreneurial au sein du Cégep de Saint-Jérôme.

L’événement a connu un franc succès, reflétant la passion et l'engagement de la communauté et des partenaires du CSTJ en faveur de l'excellence entrepreneuriale. « Au Cégep de Saint-Jérôme, nous sommes déterminés à former les entrepreneurs de demain, ceux et celles qui sauront relever les défis de notre société avec audace», a souligné Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme. « Le gala de ce soir est le parfait témoignage de cet engagement, et je suis ravie de constater le dynamisme et le talent qui émanent de nos jeunes entrepreneurs. »

Pour sa part, Carole Marchand, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, a ajouté, « je tiens à exprimer ma gratitude à la Fondation Monique et Bernard Casavant, qui a rendu possible la remise de cinq bourses de 500 $ ce soir, en plus d'avoir été la locomotive pour la création du QGDA. Je remercie également Desjardins, notre plus grand partenaire, pour leur contribution remarquable de 300 000 $. Tout cela a été réalisé grâce à votre générosité. »

Le QGDA du Cégep de Saint-Jérôme est un véritable laboratoire entrepreneurial offrant à tous les aspirants entrepreneurs une structure d'accompagnement complète, de l'idéation au démarrage d'entreprise. Il représente un modèle unique au Québec au sein du réseau collégial. Les personnes étudiantes et diplômées du Cégep de Saint-Jérôme qui désirent démarrer, développer ou acquérir leur entreprise peuvent dès maintenant se rendre sur le site Internet qgda.ca pour soumettre leur candidature pour les Bourses Audace. Ce programme de bourses pouvant atteindre 10 000 $ vise à encourager la relève entrepreneuriale afin que celle-ci puisse contribuer à l’essor économique d’aujourd’hui et des générations futures.