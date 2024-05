Entente adoptée par les chauffeurs d’autobus scolaires de Transcobec

Le 29 mai, les chauffeurs d’autobus scolaires affiliés au Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transcobec ont adopté à 78 % l’entente de principe intervenue entre leur comité de négociation et les représentants de l’employeur de Transcobec. Cette négociation a été l’occasion de plusieurs changements tant au niveau des salaires que de la structure de rémunération.

Après 11 rencontres de négociation, les parties ont convenu de moduler la méthode de rémunération tout en augmentant globalement, et de manière importante, la masse salariale de l’ensemble des travailleurs et travailleuses.

Pour Daniel Lajeunesse, président du syndicat, « le défi était immense car au fil des ans, des écarts de rémunération s’étaient creusés en raison des modifications de circuits, sans compter l’amélioration des salaires qui est toujours une priorité dans le secteur du transport scolaire ».

Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics – CSN, ajoute : « Je me réjouis que les membres du Syndicat aient été en mesure de débattre afin d’arriver à une meilleure équité et de garder en tête la nécessité de créer des conditions plus équitables. »

L’embauche et la rétention de personnel, malgré cette entente, demeureront un enjeu et le Syndicat espère que les discussions avec l’employeur pourront se poursuivre tout au long de la convention pour relever ces défis.