Le fédéral propose des changements aux réglementations sur le cannabis

Réunis en assemblée générale le 4 juin, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Reliures Caron et Létourneau (CSN) ont entériné l’entente de principe intervenue quelques heures auparavant. Des augmentations de 13 % et 7 % sur deux ans ainsi que des aménagements à la convention seront donc intégrés à la convention ...