Le nombre de mises en chantier augmente dans la plupart des régions du Québec

La construction de logements semble s’être finalement mise en marche au Québec, après une longue période de recul et de stagnation.

Reprenant dans le détail les données publiées mardi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) brosse un tableau de mises en chantier à la hausse dans presque tous les centres urbains québécois – sauf Gatineau et Trois-Rivières – pour le mois de juin.

Surtout des appartements

Fait à souligner, la hausse est propulsée par la construction de nouveaux logements collectifs, dont le nombre de mises en chantier a augmenté de 87 % en juin 2024 comparativement à juin 2023. Depuis le début de l’année, l’augmentation est de 45 % pour les six premiers mois de 2024 pour les habitations comptant plusieurs logements.

Un peu plus de 95 % de ces logements collectifs, soit 4350 d’entre eux, sont des appartements. Il s’agit, selon l’APCHQ, de l’un des meilleurs bilans pour un mois de juin en 28 ans après le record enregistré en juin 2021.

À l’opposé, les mises en chantier de maisons individuelles sont en léger recul, une baisse de 4 % par rapport à juin de l’an dernier, mais sur le cumulatif depuis le début de l’année, elles sont tout de même en hausse de 8 % pour les six premiers mois de 2024.

Reculs à Gatineau et Trois-Rivières

Alors que la région de Montréal mène la parade avec une explosion du nombre de mises en chantier de logements de tous types, une progression de 226 % par rapport à juin 2023, les régions métropolitaines de Gatineau et de Trois-Rivières font exception à la règle, enregistrant respectivement, en juin 2024, des baisses de 65 % et de 67 % du nombre de mises en chantier par rapport à juin 2023.

Partout ailleurs, la tendance est à la hausse.

Ainsi, par exemple, sur le comparatif de juin 2024 par rapport à juin 2023, le nombre de mises en chantier d’habitations augmente de 144 % à Drummondville, de 128 % à Sherbrooke, de 44 % à Québec et de 2 % à Saguenay.

Dans les plus petites villes de plus de 10 000 habitants, l’augmentation moyenne est de 14 %, mais les chiffres sont extrêmement disparates d’une municipalité à l’autre.

L’APCHQ n’a pas ventilé les données pour que l’on puisse distinguer les maisons unifamiliales des logements collectifs par région, mais comme il y a eu dix fois plus de logements collectifs que de maisons unifamiliales mis en chantier en juin au Québec, on peut présumer qu’un grande part des augmentations est due à la mise en chantier de logements collectifs dans la plupart des régions.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne