Tupperware referme la boîte: l'entreprise américaine déclare faillite

La part des personnes âgées de 65 ans et plus dans l'emploi total a quintuplé au Québec depuis une vingtaine d'années. Leur part est ainsi passée de 0,8 % en 2000 à 4,9 % en 2023, indique mardi l'Institut de la statistique du Québec dans sa nouvelle Vitrine statistique sur le vieillissement de la population et les personnes aînées. Dans la ...