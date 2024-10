L'inflation et les taux ont érodé le pouvoir d'achat des Canadiens, selon le DPB

Un nouveau rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) indique que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont érodé le pouvoir d'achat des Canadiens depuis 2022, en particulier pour les ménages à faible revenu. Par contre, les ménages plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter pendant cette période.

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, affirme que les transferts gouvernementaux, les hausses salariales et le revenu net de placements ont aidé le revenu disponible des ménages à revenu élevé à dépasser l'inflation depuis 2019.

Le rapport du DPB indique que les revenus de placements des 20 % des ménages les plus riches ont augmenté plus rapidement que leurs paiements d'intérêts sur les dettes, ce qui a entraîné une augmentation nette par rapport à l'inflation et a renforcé le pouvoir d'achat de ce quintile en 2023.

Pour les autres ménages, les augmentations des paiements d'intérêts ont été en moyenne supérieures à leurs revenus de placement l'année dernière.

En conséquence, les ménages des troisième et quatrième quintiles ont vu leur pouvoir d'achat stagner, tandis que les ménages aux revenus les plus faibles ont vu leur pouvoir se détériorer.

Le DPB souligne par ailleurs que le pouvoir d’achat a évolué de façon différente d’une province à une autre. Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont parmi les provinces qui ont connu une augmentation moyenne de leur pouvoir d’achat, alors que Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta ont souffert d’une détérioration de cet indice.

Entre le dernier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2024, l'indice du pouvoir d'achat a augmenté de 3,9 points de pourcentage au Québec, de 3,3 points en Ontario et de 1,3 point au Nouveau-Brunswick.

Rosa Saba, La Presse Canadienne