La Ville de Blainville soutient le démarrage de la clinique Hormo-Nova

Par l’entremise du Programme d’aide financière à l’entrepreneuriat (PAFE), la Ville de Blainville a octroyé un prêt sans intérêt de 10 000 $ à la clinique Hormo-Nova afin de soutenir son démarrage.

Cet établissement offre des soins ainsi qu’un accompagnement personnalisé et spécialisé en santé sexuelle, particulièrement à la clientèle féminine en périménopause et ménopausée des Laurentides. Ce prêt permettra à la clinique de s’outiller et de s’équiper pour les années à venir.

Le conseiller délégué à l’urbanisme et au développement économique, Stéphane Bertrand, s’est réjoui de ce coup de pouce accordé à une entreprise qui offre des services uniques dans la région : « Le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville regroupe une dizaine de cliniques paramédicales, mais aucune ne se consacre au traitement et à l’accompagnement de femmes en périménopause et ménopausées malgré la forte demande pour ce type de services », a-t-il souligné.

Notons que le programme PAFE existe depuis 2013. Il offre des subventions et des prêts remboursables à des entreprises de Blainville. D’abord créé pour soutenir leur démarrage à même le surplus accumulé de la Ville, le PAFE s’adresse maintenant à l’ensemble des entrepreneurs blainvillois souhaitant développer des projets de croissance, de résilience, de développement durable et de reprise.

La MRC de Thérèse-De Blainville assure quant à elle la gestion du programme et la coordination du comité consultatif composé de gens d’affaires et qui fait des recommandations sur les dossiers reçus.