Postes Canada présente un cadre détaillé pour la conclusion d’ententes négociées

Postes Canada a présenté dimanche au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) un cadre détaillé pour la conclusion d’ententes négociées.

Celui-ci comprend «des propositions visant à assouplir le modèle de livraison de la Société, tout en faisant progresser certaines questions clés», indique Postes Canada dans un communiqué de presse.

«Nous espérons que ces propositions relanceront les discussions et, avec l’aide de médiateurs, aideront les parties à conclure des ententes définitives», ajoute la Société d’État, précisant qu’elle ne fournira pas davantage de détails afin de «faciliter les discussions».

Plus de 55 000 employés ont déclenché une grève il y a plus de deux semaines, notamment pour des questions salariales et des conditions de travail. Le conflit de travail en est maintenant rendu à son 17e jour.

La fin de la grève n'est pas en vue. Le ministre fédéral du Travail, Steven MacKinnon, a déclaré mercredi que le médiateur nommé par Ottawa n'aboutissait à rien, les parties étant trop éloignées sur des questions cruciales. Les pourparlers de médiation ont été temporairement suspendus et le gouvernement n'a pas l'intention d'intervenir.

M. MacKinnon a indiqué qu'il avait convoqué les deux parties à son bureau à Ottawa. Il a toutefois affirmé qu'une directive pour un arbitrage exécutoire «n'était pas dans les plans».

Les relations sont tendues entre les deux parties. Le STTP a déposé vendredi une plainte au Conseil canadien des relations industrielles contre la Société canadienne des postes après le licenciement d'employés en grève.

Selon le syndicat, ces mises à pied sont «une tactique d’intimidation qui contrevient au Code canadien du travail».

Ni le syndicat ni Postes Canada n'ont fourni de détails sur l'ampleur des mises à pied.