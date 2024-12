Le nombre de femmes dans la construction a doublé depuis 2018 au Québec

Grâce aux efforts déployés pour convaincre les femmes d'entrer dans l'industrie de la construction, le nombre de celles-ci a doublé de 2018 à 2023 au Québec.

Un rapport de la Commission de la construction du Québec précise que le nombre de femmes dans l'industrie de la construction était de 3553 en 2018. Il est passé à 7480 en 2023.

«Les portes sont ouvertes. Et il faut continuer de faire la promotion de l'accroissement de la représentativité féminine. Ça nous donne une tape dans le dos et ça nous incite à continuer d'aller de l'avant», a commenté le ministre du Travail, Jean Boulet, en entrevue.

Par rapport à l'ensemble de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, toutefois, les femmes ne représentent que 3,8 %.

Reste que la Commission de la construction, les associations patronales et syndicales et le ministère du Travail ont tous mis la main à la pâte — à coups de programmes d'accès à l'égalité, de campagnes de promotion et de formations — pour convaincre les femmes d'entrer dans l'industrie... et d'y rester, puisque le taux de décrochage des femmes est plus élevé que celui des hommes.

Comparaisons

Le rapport s'attarde aussi à comparer le Québec aux autres provinces, mais en se basant sur les chiffres du recensement de 2021, donc avant que le Québec améliore encore son résultat. Le Québec se situait alors au milieu du peloton au Canada, alors que les femmes représentaient cette année-là 3,5 % de la main-d'oeuvre totale de l'industrie.

La Commission souligne que le positionnement du Québec par rapport aux autres provinces s'est amélioré au fil des ans.

La championne canadienne reste l'Alberta, poussée par son industrie pétrolière. Les femmes y représentaient alors 5,8 % de l'ensemble.

D'ailleurs, si on examine la présence des femmes dans toute l'industrie de la construction, soit dans les chantiers et dans les bureaux, celles-ci représentent 14 % de l'ensemble. Et le Québec est alors troisième sur 10.

«Les tableaux comparatifs sont là. Non seulement il y a une augmentation considérable du nombre de femmes, mais, dans la proportion, on est en ascension, et dans la comparaison avec les autres provinces, on réduit les écarts», se félicite le ministre du Travail.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne