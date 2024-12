L’atelier mécanique de Blainville obtient certifié Clé Verte

L’atelier mécanique du Service des travaux publics de la Ville de Blainville a obtenu la certification environnementale Clé Verte, mention PLATINE. Une reconnaissance qui souligne les efforts exceptionnels déployés pour adopter et valoriser des pratiques respectueuses de l’environnement.

Cette certification témoigne de l’engagement du Service des travaux publics à réduire son empreinte écologique et à intégrer des mesures environnementales exemplaires dans ses opérations quotidiennes.

La certification Clé Verte, qu’est-ce que c’est?

La certification Clé Verte est un programme environnemental volontaire développé et géré par Nature-Action Québec, un organisme à but non lucratif reconnu pour son expertise en environnement. Ce programme vise à reconnaître les ateliers de service de véhicules qui adoptent des pratiques exemplaires en matière de durabilité. Il garantit :

Le respect des lois et règlements environnementaux en vigueur;

L’adoption de pratiques exemplaires en environnement;

La sécurité des clients et des employés;

L’entretien adéquat des équipements;

Le maintien des compétences en environnement de l’équipe. Un audit rigoureux couronné de succès

En septembre dernier, un audit approfondi a évalué plus de 200 critères, incluant des obligations réglementaires et de bonnes pratiques. Depuis l’adhésion au programme en 2012, plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment :

Une procédure standardisée pour gérer les déversements accidentels de produits dangereux (huile, carburant, antigel);

L’ajout de trousses de déversement dans plusieurs véhicules des travaux publics. Un engagement durable et reconnu

Cette mention PLATINE, la plus haute distinction du programme, reflète les efforts constants de la Ville de Blainville pour intégrer des pratiques environnementales responsables et durables dans ses activités municipales.