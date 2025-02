La Ville de Saint-Colomban présente ses projets structurants

Le jeudi 30 janvier dernier, la Ville de Saint-Colomban organisait un 5 à 7 intitulé « Le grand rendez-vous : Soyez acteurs du développement de Saint-Colomban », où les représentants du domaine de la construction, de l’architecture et de l’ingénierie ont pu découvrir les projets porteurs à venir à court, moyen et long terme pour la Ville.

Plus de 50 représentants du milieu se sont ainsi réunis au Centre récréatif et communautaire pour une présentation du maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande, qui a pu exposer la vision du Conseil municipal pour le développement de la Ville et l’aménagement du territoire.

Plusieurs projets ont ainsi été présentés, incluant : le plan particulier d’urbanisme pour le secteur centre du périmètre urbain, incluant l’ajout d’un réseau d’égout-aqueduc,

les infrastructures routières (la réfection de montée de l’Église nord, le prolongement de la rue de l’Accueil, etc.), les bâtiments municipaux, comme la nouvelle bibliothèque, la grange Gaffney-Kennedy ou le futur garage municipal, la réfection de barrages et les infrastructures sportives et récréatives, tel que la refonte du skatepark

« Nous cherchons constamment des façons d’innover dans notre façon d’approcher les différents projets structurants de la Ville. Dans ce contexte, ouvrir le dialogue avec les entrepreneurs et les experts du milieu nous a permis de mettre en lumière la vision que nous avons pour l’aménagement du territoire et l’avenir de notre communauté, tout en prenant en considération les exigences gouvernementales auxquelles les villes doivent répondre. De grands projets vont voir le jour dans les prochaines années à Saint-Colomban, avec le double défi d’offrir un milieu de vie complet, tout en préservant notre identité. Nous avons eu des échanges très constructifs jeudi dernier et nous croyons sincèrement que cette ouverture sera bénéfique pour les projets à venir » , explique Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban