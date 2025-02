Un franc succès pour le colloque "Des actions aujourd’hui pour nourrir demain"

Le colloque "Des actions aujourd’hui pour nourrir demain", qui s'est tenu le 6 février dernier à Mirabel, a rencontré un franc succès. Cet événement, issu de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire des Laurentides, a rassemblé quelques 170 participants venus discuter de l'avenir de notre agriculture face aux défis climatiques.

D’entrée de jeu, M. Patrick Charbonneau, maire de la Ville de Mirabel et membre du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, a souligné l'importance de la collaboration entre les différents acteurs et actrices de la région des Laurentides, incluant les ministères, les MRC et des organismes, pour soutenir collectivement nos entreprises agricoles: ‘’Cette journée est le reflet de notre engagement collectif à améliorer nos pratiques et créer un lieu de partage des connaissances, des éléments qui sont au cœur des priorités de la région des Laurentides et essentiels pour bâtir un avenir autant résilient, que prospère.", a déclaré M. Charbonneau.

Les participants ont eu l'occasion d'assister à des conférences inspirantes :

Changements climatiques : agir pour une agriculture durable par Sylvestre Delmotte, agronome et consultant en agroenvironnement chez Agriclimat.

Développer nos infrastructures naturelles pour lutter contre les changements climatiques par Jérôme Dupras, Ph. D., professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais.

La gestion intégrée des ressources en eau au service de l’agriculture par Raphaël Goulet, M. Sc., directeur général du Conseil des bassins versants des Mille-Îles.

Améliorer la qualité de l’eau et se préparer aux changements climatiques à l’échelle du bassin versant par Eric Guerra-Grenier, M. Sc., chargé de projets à l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord.

Adaptation aux changements climatiques : quelques exemples dans les Basses- Laurentides par François Quesnel, M. Sc., agronome et conseiller en agroenvironnement chez Services-conseils Profiteausol.

Aides financières et accompagnement offerts pour augmenter la résilience des entreprises par Xavier Bernard, agronome et conseiller en agroenvironnement au MAPAQ.

Panel de producteurs engagés animé par François Quesnel, où des producteurs locaux ont témoigné des pratiques possibles pour l’adaptation aux impacts des changements climatiques.

Une participation active et enthousiaste

Les quelques 170 personnes participantes ont activement pris part aux discussions, en soulevant des questionnements pertinents et partageant leurs propres expériences. Les personnes présentes ont également eu l’occasion de solidifier des liens avec les expertises présentes et d'autres agriculteurs et agricultrices.

Un avenir prometteur pour l'agriculture des Laurentides

Ce colloque a démontré une fois de plus la capacité des Laurentides à se mobiliser et à innover pour un avenir agricole durable. Les thèmes abordés, tels que le développement des infrastructures naturelles et la gestion intégrée des ressources en eau, ont inspiré les participants à repenser leurs pratiques et à adopter des solutions plus résilientes et respectueuses de l'environnement.