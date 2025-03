Revalorisation des équipements industriels usagés au Québec

Trouvez ou proposez des équipements industriels de seconde main au Québec sur une plateforme en ligne pratique, avec des produits variés et de qualité.

Comment les équipements industriels usagés connaissent une deuxième vie au Québec ? Québec : quelle seconde vie pour les équipements industriels usagés ?



Une tendance générale est observée depuis plusieurs années concernant la préférence des consommateurs pour l’achat de produits de seconde main. Chez les professionnels et les industriels aussi, cette pratique est de plus en plus observée. Au Québec, les équipements industriels usagés connaissent ainsi une deuxième vie grâce aux activités d’entreprises familiales passionnées comme Encan Roy.

Une solution destinée aux vendeurs d’équipement industriels et aux acheteurs



Un acteur comme Encan Roy illustre parfaitement la dynamique du marché de l'équipement industriel d'occasion au Québec. Encan Roy est une entreprise familiale québécoise proposant une plateforme d'enchères 100 % en ligne. Sa particularité réside dans sa spécialisation dans la vente aux enchères d'une large gamme d'équipements industriels, allant de l'outillage aux véhicules, en passant par les équipements lourds utilisés dans des secteurs variés tels que l'excavation, la construction, l'agriculture, le transport et les industries. L'activité principale d'Encan Roy est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs par l’intermédiaire de sa plateforme numérique.



Les avantages d'utiliser une plateforme comme Encan Roy sont nombreux tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Pour les vendeurs, Encan Roy offre la possibilité de sécuriser un prix de réserve pour leurs lots et d'atteindre un maximum d'opportunités grâce à la portée de sa plateforme en ligne, principalement au Québec et partout au Canada. Le processus de vente est simplifié, avec des options d'achat immédiat ou sur approbation. Les acheteurs quant à eux peuvent profiter d'un large choix d'équipements d'occasion. La transparence est favorisée avec des vidéos 360° des équipements mis en vente.



Les atouts des équipements industriels de seconde main



L'intérêt croissant pour les équipements industriels de seconde main au Québec s'inscrit dans une tendance plus large de favorisation de l'économie circulaire et de la consommation responsable. Les entreprises et les professionnels sont de plus en plus nombreux à considérer l'achat d'occasion comme une alternative judicieuse à l'acquisition de matériel neuf. Plusieurs raisons expliquent cet engouement :

sur le plan économique, l'achat d'équipements usagés permet de réaliser des économies substantielles. Ces équipements, souvent de marques reconnues pour leur qualité et leur durabilité, sont disponibles à des prix plus accessibles, permettant ainsi aux entreprises de maîtriser leurs coûts d'investissement,

la disponibilité rapide du matériel d'occasion peut être un atout majeur pour répondre à des besoins urgents sans les délais de livraison parfois longs du neuf,

sur le plan environnemental, opter pour la seconde main est un geste écoresponsable. Cette démarche contribue à réduire la production de nouveaux équipements, limitant ainsi l'exploitation des ressources naturelles et la consommation d'énergie associées à la fabrication. En prolongeant la durée de vie des équipements existants, on diminue également la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement.

Un éventail de choix d’équipements de seconde main



Le dernier encan en ligne de Encan Roy permet de remarquer que parmi les produits de seconde main proposés, la diversité est un atout majeur. On y trouve notamment des équipements lourds pour l'excavation et la construction, du matériel roulant, des équipements pour le secteur agricole, des équipements de transport, des articles industriels et miniers, sans oublier l'outillage et les véhicules de tout genre.



La plateforme s'adresse principalement aux professionnels et entrepreneurs qui cherchent à acquérir ou à vendre des équipements dans ces différents secteurs d'activité. Bien que l'accent soit mis sur une clientèle professionnelle, la facilité d'accès à la plateforme Encan Roy peut également permettre à des particuliers ayant des besoins spécifiques en matière d'équipements - par exemple, pour des projets personnels importants, de participer aux enchères et d'acquérir des biens de seconde main.